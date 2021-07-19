'Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık! Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın yerine İsmail Demirci mi geliyor?

Tekrarları dahi izlenme rekorları kıran 'Arka Sokaklar' dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi. 'Arka Sokaklar' dizisinin sezon finali yapmasının ardından yaprak dökümü yaşanacağı belirtildi.
'Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın yeni sezonda olmayacağı haberi, izleyicileri üzdü. Ayrıca Hüsnü Çoban karakterinin çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük boşluk oluştu.
Bu boşluğu kapatmak isteyen 'Arka Sokaklar' yapım ekibi, çalışmalara başladı. Hüsnü Çoban'ın yerini doldurmak isteyen ekip, birçok isimle görüşmeye başladı.
Yapım ekibi, bu boşluğu ünlü oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Görüşmenin kısa sürede neticelenmesi bekleniyor.