Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen hayranları kesenin ağzını açtı! İşte Ebru Gündeş’i dinlemenin bedeli…

Sesiyle ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Ebru Gündeş, hem hayranlarını mest ediyor, hem de dinleyenlerin cebini yakıyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ünlü bir restoranda sahneye çıkan Ebru Gündeş'i dinlemenin bedeli de belli oldu.

FATURA FİŞİNDE YAZAN RAKAM ŞAŞIRTTI

Hayranlarını paylaştığı fatura fişinde yazan rakam görenleri şaşırttı.