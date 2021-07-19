Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen hayranları kesenin ağzını açtı! İşte Ebru Gündeş’i dinlemenin bedeli…

Sesiyle ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran Ebru Gündeş, hem hayranlarını mest ediyor, hem de dinleyenlerin cebini yakıyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ünlü bir restoranda sahneye çıkan Ebru Gündeş'i dinlemenin bedeli de belli oldu.
FATURA FİŞİNDE YAZAN RAKAM ŞAŞIRTTI
Hayranlarını paylaştığı fatura fişinde yazan rakam görenleri şaşırttı.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ!
8,9,10 Temmuz tarihleri arasında Yalıkavak'ta muhteşem konserler veren Ebru Gündeş'i dinleyen bir grubun ödediği ücret sosyal medyanın gündemine oturdu.
İŞTE EBRU GÜNDEŞ'İ DİNLEMENİN BEDELİ...
Ebru Gündeş'i dinleyen 5 kişilik grup, 22 bin 500 lira ödeme yaptı.
KİŞİ BAŞI 4 BİN 500 LİRA ÖDENDİ
Kişi başı 4 bin 500 lira ödenen adisyon sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.
EBRU GÜNDEŞ'İN ŞARKILARIYLA GÖNDERME YAPILDI!
Sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Gündeş'in "Gidiyor Gönlümün Efendisi", "Aldırma Deli Gönlüm" gibi şarkılarını kullanarak olaya gönderme yaptı.