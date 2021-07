Torunlarımızla ikinci baharımızı yaşıyoruz

Hepsi birbirinden başarılı, hepsi birbirinden ünlü ve alanlarında rakiplerini geride bırakmış isimler... Hülya Koçyiğit ; Türkiye'nin en çok ödül alan oyuncusu, devlet sanatçısı, TC Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi ve Gülşah Film'in kurucusu. Eşi Selim Soydan ; Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu, Futbol Federasyonu Milli Takım Sorumlusu ve Gülşah Film'in kurucusu. Gülşah Alkoçlar ; bir dönemin en iyi çocuk yıldızı, Alkoçlar Oteller zinciri yöneticisi. Ender Alkoçlar ; ünlü iş insanı, Alkoçlar Oteller zinciri kurucusu. Neslişah Düzyatan; organik-kozmetik sektöründe üretici. Eşi Engin Altan Düzyatan ; Türkiye'de ve yurt dışında milyonlarca hayranı olan dünya çapında ünlü bir oyuncu. Aslışah Demirağ; Balance Box spor stüdyosu kurucusu ve eğitmeni. Eşi ünlü iş insanı Kaan Demirağ ise gıda perakende sektöründe Türkiye'nin en önemli ve lider markalarını barındıran Demirağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı.Başarılarla dolu hayatları olan bu ünlü aile, bayram için bir araya geldi ve bu buluşmaya GÜNAYDIN da şahitlik etti. Dört kuşak buluşmasında ilk kez kapılarını açan aile, bayram ritüellerini yerine getirip keyifli bir sohbete koyuldu. Kimi zaman birbirlerinin yaşamına dair konuları dikkatle dinleyip fikir alışverişinde bulundular, kimi zaman da kahkahalara boğuldular. Ardından da güzel bir sofrada günü noktaladılar. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit de ailesinin bu keyifli buluşmalarında yaşananları tüm içtenliğiyle bizlere anlattı.Zaman zaman herkes farklı bir koşturma içinde olsa dahi ne yapıp edip her bulduğumuz fırsatta bir araya geliyoruz. Genelde her hafta sonu aile yemeğinde buluşuyoruz.Ailelerin bir araya geldiği, dargınların barıştığı, uzun sofraların kurularak muhabbetin, kahkahaların devam ettiği, paylaşımların çoğaldığı, büyüklerin ziyaret edildiği, aramızda olmayanların anıldığı, duaların okunduğu bayramlar geliyor aklıma...Ben annemden, babamdan ne gördüysem Gülşah'ı da o geleneklerle büyüttüm. Canım kızım da kendi çocuklarını yetiştirirken aynı hassasiyeti gösterdi. Hatta şimdi gözlemliyorum torunlarım Neslişah da, Aslışah da bu yoldan devam ediyor ve çok hoşuma gidiyor. Damatlarımın da aile kavramına, örf ve adetlere önem vermeleri büyük şansımız.Çocukken bayramlıklarımız, üç kız kardeş olarak bize terziler tarafından dikilirdi. Ayakkabılar alınırdı. Evde bayram öncesinde giyer ve hiç çıkarmak istemezdik. Bayram sabahı onları giyecek olmanın heyecanı ile uyanırdık. Akraba, eş dost, konu komşu toplaşır bayramlaşırdık. Bugün, bayramlar tatil günleri olarak değerlendiriliyor; çok da hak veriyorum. Ama benim çocukluğumdaki bayramlar gerçek bayramlardı.Torunlarla olduğumuz her an bizim için bayram. Onlarla insan gerçekten ikinci baharını yaşıyor. Enerjileri muazzam. Yan yana olduğumuz her saniye şen şakrak. Bayramlarda bir araya geldiğimizde de bayramına göre ritüelleri gerçekleştirerek onlara ne kadar özel günler olduğunu yaşatmaya çalışıyoruz.Zeytinyağlı enginar çocukların öncelikli tercihi oluyor.Evet, harçlık ritüellerini devam ettiriyoruz. Elimizi öptürüp mendil ve harçlık veriyoruz. Biz öyle gördük; onlar da öyle öğrensinler istiyoruz. Artık bayram olsun, büyük anneannenin evine gidelim diye bekliyorlar.Çok iyi. Çok meraklı ve enerjikler, onlara ayak uydurmaya çalışıyorum. Büyük anneanne diye seslendiklerinde eriyorum. Emir spora yatkın, çok kolay öğrenen bir çocuk. Onunla daha çok spor aktiviteleri yapıyoruz. Tiyatroya, çocuk atölyelerine, müzelere gidiyoruz. Evde önceliğimiz legolar... Alara'nın önünde bir abi örneği olduğu için o da abisinin yolundan ilerliyor.Damadım sevgili Ender Alkoçlar ve daha sonra ailemize katılan diğer damatlarımız sevgili Engin Altan Düzyatan ve sevgili Kaan Demirağ ile ailemiz genişledikçe meslek grupları da çeşitleniyor. Hepimizin farklı meslek alanları var. Herkes birbirine hayallerini, ideallerini, yaptıklarını, yapacaklarını anlatır; fikir alışverişinde bulunuruz. Çocuklar özellikle deneyimlerimizi dinleyip kendi yollarına ışık tutmak isterler. Elbette ki tüm bireysel konuların yanında dünyaya, hayata, gündeme dair konuşmalarımız oluyor. Ama en çok da Emir'e, Alara'ya ve gelecek olan torunumuza dair konuşuyoruz.Gerçekten büyük sabırla, birbirimize zararımız dokunmasın diye özlemlerimizi bağrımıza bastık. Aşılarımızı olup, kurallara uymaya devam ettikçe birbirimizi ziyaret etmemiz daha mümkün hale geldi. Dilerim kimse aşı olmanın rehavetine kapılmadan, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmez.Hem de çok heyecanlıyız. Hazırlıklar devam ediyor, neredeyse tamamlanmak üzere. Yavrumuz da kolaylıkla, istediği zamanda, sağlıkla aramıza katılsın diye bekliyoruz. Selim de ben de çok şanslıyız; torun çocuğunu görmek, onlarla doya doya vakit geçirebilmek muazzam bir şans. Şükürler olsun.Her şeyden önce 'iyi insan' olmaları... Her canlıya saygı duymaları gerektiği... Vatanına, toprağına bağlı, duyarlı vatandaşlar olmaları... Hepsi de sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler. Gülşah daha çok küçüktü onunla yaşlıları, kimsesizler yurtlarını gezmeye giderdik... Neslişah da, Aslışah da bu yüksek sosyal sorumluluk bilinci ile büyüdüler ve iyi insanlar oldular.Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan, 8 Ağustos 1968'de dünyaevine girdi. Kızları Gülşah Alkoçlar, 1988'de iş insanı Ender Alkoçlar ile hayatını birleştirdi. Alkoçlar çiftinin büyük kızı Neslişah, oyuncu Engin Altan Düzyatan ile 2014'te evlendi. Küçük kızları Aslışah ise 2021'in ilk aylarında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturdu.Gülşah-Ender AlkoçlarNeslişah-Engin Altan DüzyatanAslışah-Kaan Demirağ