Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş gözyaşları içinde veda etti! Acılı eşin feryadı yürekleri dağladı! 'Selçuk ne olur gitme...'

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazından sonra eşinin tabutunun araca konulduğunu gören Merve Tektaş ise "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun. Selçuk ne olur gitme" diyerek feryat etti.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı "Gitme.. Selçuk ne olur gitme..."
Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenaze namazında gözyaşları sel oldu.
"SANA HAKKIM HELAL OLSUN"
Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunu annesi Merve Tektaş ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.
Gözyaşlarına boğulan acılı eş, cenaze namazının ardından tabutun araca yüklendiği gördüğünde "Gitme, gitmesin lütfen. Selçuk hakkım sana helal olsun. Teşekkür ederim her şey için. Beni hiç üzmedin sen" diyerek feryat etti.
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu!