Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş gözyaşları içinde veda etti! Acılı eşin feryadı yürekleri dağladı! 'Selçuk ne olur gitme...'

Gözyaşlarına boğulan acılı eş, cenaze namazının ardından tabutun araca yüklendiği gördüğünde "Gitme, gitmesin lütfen. Selçuk hakkım sana helal olsun. Teşekkür ederim her şey için. Beni hiç üzmedin sen" diyerek feryat etti.

Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu!