Haberler Günaydın Haberleri Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gizli tatili! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 21.7.2021 22:48 Son Güncelleme: 21.7.2021 23:05

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gizli tatili! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı!

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gizli tatili! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir birlikte olan ve inişli çıkışlı ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkın ortaya çıkmasının hemen ardından gizlice tatile çıktı. Ünlü çiftin gizli tatilini ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ele verdi. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gizli tatilini ortaya çıkaran o ayrıntılar…

Ünlü şarkıcı Hadise, 1,5 yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile yürüttüğü inişli çıkışlı ilişkisine geçtiğimiz günlerde son verdi. Hemen arkasından ise Hadise, yepyeni bir aşka yelken açtı.

YENİ SEVGİLİYLE GİZLİ MEKSİKA TATİLİ

Ayrılığın hemen arkasından Bodrum'da Mehmet Dinçerler ile oldukça samimi görüntülenen ünlü şarkıcı, bayram tatili için Meksika'ya gitti.

HİKAYE KISMINDAN PAYLAŞTI

Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı bir video, gizli tatilin ortaya çıkmasına neden oldu.

HADİSE'NİN SESİ DUYULUNCA PAYLAŞIMI SİLDİ

Dinçerler'in paylaştığı videoda Hadise'nin sesinin duyulduğu ortaya çıktı. Meksika'dan yer bildirimi yapan iş insanının sosyal medyada dikkat çeken videoyu kısa süre içerisinde sildiği görüldü.

DİLDEN DİLE YAYILDI

Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabından paylaştığı hikayede, kahve fincanını tutan ojeli parmağın Hadise olduğu sosyal medyada dilden dile yayıldı.

HADİSE'NİN NEW YORK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Bu arada Hadise, bir hayalini daha gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum! Bugün New York Times Square'da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız!" ifadelerini kullandı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gizli tatili! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı!
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