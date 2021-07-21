Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gizli tatili! Hadise ve Mehmet Dinçerler’in paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı!

HADİSE'NİN NEW YORK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Bu arada Hadise, bir hayalini daha gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum! Bugün New York Times Square'da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız!" ifadelerini kullandı.