Haberler Günaydın Haberleri Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:16 Son Güncelleme: 22.7.2021 12:24

Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!

Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!

Yakalandığı koronavirüs nedeni ile 41 yaşında hayata veda eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu. Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti. Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın’ın olmaması dikkat çekti. Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulurken gerçek de ortaya çıktı. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla Selçuk Tektaş'a rahmet dileyen Demet Akalın'ın cenazeye katılmama nedeni...

Yakalandığı koronavirüs nedeni ile 41 yaşında hayata veda eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu.

Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti.

Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.

Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulurken gerçek de ortaya çıktı.

Akalın'ın alerjik rahatsızlığı nedeniyle iki gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Selçuk Tektaş'a veda etmişti...

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Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!
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