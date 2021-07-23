Demet Akalın'dan 'Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmadı' iddialarına sert cevap! Demet Akalın o iddialara esti gürledi!

DEMET AKALIN'DAN O İDDİALARA CEVAP!

Hakkında çıkan 'Alişan'ı bu zor gününde yalnız bıraktı ve Bodrum'da konser verdi' iddiaları sonrası ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan flaş ve bir o kadar da sert bir cevap geldi.