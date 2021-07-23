Demet Akalın'dan 'Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmadı' iddialarına sert cevap! Demet Akalın o iddialara esti gürledi!

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi 41 yaşındaki Selçuk Tektaşı kaybetmenin acısını yaşıyor. 2 gün önce düzenlenen cenazede yaşananlar, yürekleri burktu.
DEMET AKALIN'IN OLMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Cenazeye başta Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gelirken Demet Akalın'ın yer almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu.
DEMET AKALIN'DAN O İDDİALARA CEVAP!
Hakkında çıkan 'Alişan'ı bu zor gününde yalnız bıraktı ve Bodrum'da konser verdi' iddiaları sonrası ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan flaş ve bir o kadar da sert bir cevap geldi.
"BENİ BU İŞLERİN İÇİNE SOKMAYIN"
Sosyal medya hesabından o iddialara cevap veren Demet Akalın, "Ben iki gündür Alişan'ın yanındayım. Beni bu işlerin içine sokmayın! İnsanlar acılı! sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde toprağın üstünde!" ifadelerini kullandı.