Haberler Günaydın Haberleri Demet Akalın'dan 'Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmadı' iddialarına sert cevap! Demet Akalın o iddialara esti gürledi!
Giriş Tarihi: 23.7.2021 19:07 Son Güncelleme: 23.7.2021 19:39

Demet Akalın'dan 'Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmadı' iddialarına sert cevap! Demet Akalın o iddialara esti gürledi!

Demet Akalın'dan 'Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmadı' iddialarına sert cevap! Demet Akalın o iddialara esti gürledi!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 41 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze merasimi sırasında şarkıcı Alişan ve ailesinin acısı ise yürekleri dağladı. Cenazeye başta Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gelirken Demet Akalın'ın yer almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu. Hakkında çıkan 'Alişan'ı bu zor gününde yalnız bıraktı ve konser verdi' iddiaları sonrası ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan flaş ve bir o kadar da sert bir cevap geldi. İşte Demet Akalın'ın o iddialara verdiği cevap...

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi 41 yaşındaki Selçuk Tektaşı kaybetmenin acısını yaşıyor. 2 gün önce düzenlenen cenazede yaşananlar, yürekleri burktu.

DEMET AKALIN'IN OLMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cenazeye başta Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gelirken Demet Akalın'ın yer almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

DEMET AKALIN'DAN O İDDİALARA CEVAP!

Hakkında çıkan 'Alişan'ı bu zor gününde yalnız bıraktı ve Bodrum'da konser verdi' iddiaları sonrası ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan flaş ve bir o kadar da sert bir cevap geldi.

"BENİ BU İŞLERİN İÇİNE SOKMAYIN"

Sosyal medya hesabından o iddialara cevap veren Demet Akalın, "Ben iki gündür Alişan'ın yanındayım. Beni bu işlerin içine sokmayın! İnsanlar acılı! sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde toprağın üstünde!" ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın'dan 'Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmadı' iddialarına sert cevap! Demet Akalın o iddialara esti gürledi!
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