Şifa kaynağım torunum Aslan

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl kariyerinde elde ettiği onca başarının ardından geçen yıl dede olma sevinci yaşadı. Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl , 2018'de Mert Yüncü ile evlenmiş, 2020'nin nisan ayında da oğlu Aslan'ı kucağına almıştı. Bingöl Ailesi'nin torun sevinci pandemiye denk geldi. Yavuz Bingöl, torununu 3 ay göremedi. "Dede olduğumu torunumu kucağıma aldığımda hissettim. Tarifsiz bir duyguydu" diyen Bingöl'le hem dedeliği, hem eski bayramları konuştuk. Kızı Türkü de anneliği ve oğlu Aslan'ı anlattı.Evet maalesef pandemi yüzünden biraz gecikmeli kavuştuk. 3 aylık olana kadar göremedim. Kötü bir duyguydu. Pandemi hepimizi çok olumsuz etkiledi. Telefondan görüntülü konuşmak dışında kucağıma alamamıştım. İlk kucağıma aldığım andaki duygularım da tarifsiz. Yaşaması gerekiyor insanın.Dede olmak bambaşka bir duygu... Kelimelerle ifade edemiyorum. Dede olunca hayatım tabii olumlu yönde değişti. En ufak örnek; canımı sıkan bir olay olduğunda Aslan'ı düşünmek ya da onunla vakit geçirmek beni rahatlatıyor.Allah nasip ederse bir de kız torunum olsun isterim tabii. Kısmet.Çocuk yetiştirirken aile yönlendirmesini doğru bulmuyorum. Çok tasvip etmiyorum. Kendi çocukluğumdan da biliyorum. Başka bir şeye yeteneği varsa çocuğun, o ortaya çıkmayabiliyor çünkü. Çocuğun yeteneğine göre bir yaklaşım çok önemli. Aslan'ın müziğe ilgisi çok. Kulağı çok iyi. Ritim duygusunun da kuvvetli olduğunu hissedebiliyorum.Tabii ki benim gibi müzikle, sanatla ilgilenmesini çok isterim. Çünkü müzisyen olmak çok başka bir şey. İçinde o yetenek ve istek varsa, aileden bir müzisyen ya da sanatın bir başka dalında uğraşan birinin daha çıkması beni çok mutlu eder.Türkiye'de ilk vaka görülüpkısıtlamalar başladığındaartık hamileliğimin son 3haftasıydı. Onun öncesindeşükür çok rahat bir hamilelikgeçirdim. Ama pandemi dönemindedoğurmak çok stresliydi.5 Nisan doğumlu Aslan.Tam da vakaların gün be günarttığı günler... Doğum yaptığımhastanenin iki katı Covid-19 hastaları için ayrılmıştı.Eşten başka kimse hastaneyealınamıyordu. Annelerimiz,babalarımız, arkadaşlarımızkimse gelemedi. Bizi en çokzorlayan, ailemizden ayrı ikigünü hastanede geçirmek oldu.Sonra evimize çıktık ve sokağaçıkma yasakları başladığındalohusalığımı aslında bir bakımadaha kolay geçirebildim diyebilirim.Çünkü eşim de işe gidemediğindenhep evdeydi. Annem ve Mertgerçekten çok destek oldular. Onlar sayesindebeklediğimden çok daha keyifligeçirdim lohusalık sürecimi...Aslan'la günler jet hızında geçiyor. Ayvalık 'ta çok mutlu; havuz, deniz, kediler,kuşlar... En sevdiği şeylerin hepsi birarada. Bahçede koşup duruyor, ben deonun peşinden tabii. Dedesiyle arabayabiniyor, kumlarda oynuyor, suya atlıyor,kedilerin peşinden 'Gel' diye bağırarakkoşuyor gün boyu. Çok şükür güler yüzlü,huzurlu bir çocuk Aslan. Ama istemediğibir şey olduğunda tam bir aslan gibi kükrüyordiyebilirim. Ama genel olarak çoktatlı, kızacağımız bir şey yaptığında bilekızmayalım diye direkt bize öpücük atmayabaşlıyor, güldürüyor hepimizi, bir andapamuk gibi oluyoruz.Evet. Çocukları olan arkadaşlarım,büyüklerim hep söylerlerdi, gerçektençocuk olduktan sonra bir anda başka birhal alıyor hayat. Kendinden önce hep onudüşünüyorsun. Yürümeye 3-4 ay öncebaşladı, konuşmaya tam başladı diyemem,yani cümle kuramıyor ama ufak ufak kelimelersöylemeye başladı. Anne, baba,dede, anneanne, gel gibi...Eşim özellikle ilk aylar çok destekoldu bana. Aslan'ı emzirip uyutuyordum,sonra Mert beni yatmaya gönderip kendisiAslan'ın başında nöbet tutuyordu, sonraben uyanıp onu uyumaya gönderiyordum.Altını da açıyordu, yeri geldiğinde biberonlada besliyordu, gazını çıkarıyordu.Benim yorulduğum yerde kendisi devreyegiriyordu. Zaten bebek konusunda anneve babanın ortaklaşa iş bölümü yapmalarıgerektiğini savunuyorum. Anne babaya,baba da anneye hem fiziki hem psikolojikdestek verdikçe, o ev daha da huzurlu oluyorve o huzur da bebeğe kesinlikle yansıyor.Ben tek çocuk olarak büyüdüm,çok isterdim bir kardeşimin olmasını.O yüzden Aslan'a bir kardeş çok istiyorum.Geniş aile özlemi var içimde. Bencebir ev çocuklarla daha güzel, özelliklekardeşlerin birbirlerine sahip çıktığını,destek olduğunu görmek eminim biranne baba için de eşsiz bir duygudur.O yüzden tabii sağlıkla olursak, imkânlardâhilinde o duyguyu umarım biz detadarız bir gün. Fakat Mert'e şu an ikinciçocuk derseniz anında ortamı terk etmeyekalkabilir...Çocuktan sonra başka bir evreye geçiyor bence ilişki. Daha sağlam, daha huzurlu bir hal alıyor bana göre. Tabii eskisi gibi birbirine vakit ayıramıyorsun, artık tüm planlar çocuk üzerine kuruluyor. Biz Mert'le, Aslan'la beraber oynamaktan, onunla gülmekten, ona seveceği şeyleri almaktan çok keyif alıyoruz. Ama mesela 15 aydır Aslan'ı bırakıp hiç birlikte vakit geçiremedik. Bu bayram ilk defa baş başa tatil yapacağız, o yüzden çok heyecanlıyız. Biraz enerji depolamanın vakti geldi diye düşündük.Eski bayramların tadı hâlâ damağımda. En büyük heyecanımız tabii ki diğer evlerden şeker toplamaya çıkmaktı. Aile büyüklerinden harçlıklar toplayıp kumbarama atardım. Bir de bayram benim için babaya kavuşmak demekti. Annemle babam ayrı olarak büyüdüğüm için, her bayram tatilinde mutlaka babamın yanına İstanbul'a gelirdim. O yüzden dört gözle beklerdim bayramın gelmesini.Evet. Pandeminin ilk günlerinde sosyal medya hesabımdan konserler yapıyordum, uzun süre devam ettirdim. Ramazan girince haftada bire düşürmüştüm. Maalesef müzisyenler zor günler geçirdi. Konsere çıkmayı, sahne almayı çok özledim. 'Akif' filmini bitirdim, filmde Mehmet Akif Ersoy'u oynadım. Benim için çok önemli bir gurur kaynağı oldu. 24 Eylül'de sinemalarda olacak inşallah.Hep yapmayı istediğim kendi hayatımla ilgili film projeme de start vermeyi planlıyorum.Çocukluğumuzun bayramları daha anlamlı ve güzeldi. Mahalledeki çocuklarla evleri paylaşır, komşularımıza gidip kapı kapı dolaşıp şeker toplardık. Gün sonunda bir torba şekerimiz olurdu. Çok büyük sevinç yaşar, bayramın tadını çıkarırdık. Eskiden güven vardı, herkes birbirini tanırdı. Türk toplumunda büyüklerimizi saymak çok önemlidir. Bizde de öyledir. Yaşlılarımız başımızın tacı, pandemide bunu bir kez daha gördük. Yurt dışındaki yaşlılar bakım evlerinde can verdiler. Biz önce onları korumaya çalıştık. O yüzden her zaman büyüklerimizin elini öperek başlarız bayrama.Torun sahibi olmak müzisyen kimliğimi de iyi yönde etkiliyor tabii. Biz müzisyenler zaten duygusal insanlarız ama Aslan'ın varlığı başka bir duygusallık seviyesine taşıdı beni. Onun için yazdığım birkaç dize var ama daha bestelemedim. İleride ona anı olarak bırakmak istiyorum bestelerimi.