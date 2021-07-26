Son dakika: Evde ölümcül bir kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum.