Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Evde ölümcül bir kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 26.7.2021 13:40 Son Güncelleme: 26.7.2021 13:57

Son dakika: Evde ölümcül bir kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika: Evde ölümcül bir kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu olan usta sanatçı Gönül Yazar'dan korkutan haber geldi. Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden olan Gönül Yazar, evde geçirdiği ölümcül bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Kaburgaları kırılan usta sanatçı apar topar tedavi altına alındı. Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgisi sosyal medyadan paylaşıldı. Kaburgalarının kırıldığı ve akciğerine batmak üzere olduğu öğrenilen Gönül Yazar için sevenlerinden dua istendi. İşte Gönül Yazar'ın son durumu...

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum.

Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

Yazar'ın kaburgalarının kırıldığı ve akciğerine batmak üzere olduğu öğrenildi. Usta sanatçı sevenlerinden dua istedi.

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Son dakika: Evde ölümcül bir kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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