Ayşegül Çınar "Sanatçıyım" diyerek tehdit savurmuştu! Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

ÖNCE KÜFÜR SONRA DARP

Çevredeki insanların rahatsız olmasıyla birlikte devreye güvenlik görevlileri girdiği anlatılan iddianamede Çalıkoğlu'na rahatsızlık yarattığından dolayı dışarı çıkması gerektiğini söylenmesine rağmen Çalıkoğlu, 'Kimse beni buradan çıkaramaz' diyerek güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı ve ardından darp ettiği kaydedildi. Yine iddianamede, otel görevlilerinin ortamı sakinleştirmeye çalışırken restoranı birbirine katan Çalıkoğlu görevlilerine hitaben 'Nerede onlar boğazlarını keserim' dediği ardından aşçı N.C.'yi kovalamaya başladığı, peşinden mutfağa girerek iki adet bıçak alıp 'Nerede onlar, boğazını keserim, seni de öldürürüm ' diye konuşmaya devam ederek aşçıya bıçakla saldırmaya çalıştığı belirlendi.