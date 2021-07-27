Ayşegül Çınar "Sanatçıyım" diyerek tehdit savurmuştu! Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Çınar ile Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı. Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikilinin olay gecesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Çınar ve Çalıkoğlu hakkında iddianame düzenledi. 14 müştekinin bulunduğu iddianamede, restoranda oturdukları esnada Çalıkoğlu'na gelen telefonda bağırışma olduğu, telefonla konuşan Çalıkoğlu'nun karşı tarafa yüksek sesle hakaret ve tehdit yağdırdığı yaşanan kavgadan dolayı restorandaki müşterilerin bu durumdan rahatsız olduğu anlatıldı.
ÖNCE KÜFÜR SONRA DARP
Çevredeki insanların rahatsız olmasıyla birlikte devreye güvenlik görevlileri girdiği anlatılan iddianamede Çalıkoğlu'na rahatsızlık yarattığından dolayı dışarı çıkması gerektiğini söylenmesine rağmen Çalıkoğlu, 'Kimse beni buradan çıkaramaz' diyerek güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı ve ardından darp ettiği kaydedildi. Yine iddianamede, otel görevlilerinin ortamı sakinleştirmeye çalışırken restoranı birbirine katan Çalıkoğlu görevlilerine hitaben 'Nerede onlar boğazlarını keserim' dediği ardından aşçı N.C.'yi kovalamaya başladığı, peşinden mutfağa girerek iki adet bıçak alıp 'Nerede onlar, boğazını keserim, seni de öldürürüm ' diye konuşmaya devam ederek aşçıya bıçakla saldırmaya çalıştığı belirlendi.
'BURANIN SAHİBİNİ ÖLDÜRECEĞİM'
Asansöre binerek canını kurtarmaya çalışan aşçının hemen ardından olay yerine gelen polis memurları, mutfak bölümünde elinde bıçakla oturan Çalıkoğlu'nu yakaladıkları, polislerin 'Sakin ol' uyarısına karşılık olarak genç adam ' Burayı dağıtacağım, buranın sahibini öldüreceğim' dediği kayıtlara geçti. Bu sırada Çınar'ın erkek arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.
'SANATÇIYIM' DİYEREK TEHDİT SAVURDU
Polis ekipleri Çınar ve Çalıkoğlu'nu farklı merkezlere götürmek istediğinde, Çalıkoğlu bu durum sonrası tekrardan sinirlendiği, koridora doğru koşarak polis memurunun belinden silahını aldığı ve arkasını dönerek ateş ettiği kaydedilen iddianamede, polisler genç adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken kız arkadaşı Çınar'ın polislere yumruk atmaya başladığı, Çınar'ın 'Siz benim erkek arkadaşımı alamazsınız, sanatçıyım ben haritadan kendinize yer beğenin, basını çağıracağım göreceksiniz' diyerek engel olmaya çalıştığı belirlendi. Küfürlerine devam eden Çınar'ın memurlara yönelik 'Rahat olun hepinizi teker teker vurduracağım' dediği o sözler de iddianamede yer aldı.
YARGILANMALARINA BAŞLANIYOR
Savcılık Çınar hakkında 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak için Direnme' suçundan 8 yıl 11 aya kadar hapis cezasına, tutuklu Çalıkoğlu'nun 'Görevli Memura Hakaret', 'Hakaret', 'Silahla Tehdit' , Görevi Yaptırmamak için Direnme', 'Silahla Mala Zarar Verme', 'Silahla Yaralama' olmak üzere toplamda altı suçtan 29 yıl 7 aya kadar hapis cezası alınması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde görülecek.