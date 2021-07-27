Yılmaz Kunt ile evlilik yolunda olan Sevda Erginci'ye büyük şok! Yılmaz Kunt'un bir kadınla mesajları ifşa oldu!

ÇİFTE GÖNDERME YAPTI

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve videoları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Öztürk son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.