Haberler Günaydın Haberleri Yılmaz Kunt ile evlilik yolunda olan Sevda Erginci'ye büyük şok! Yılmaz Kunt'un bir kadınla mesajları ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 27.7.2021 09:33 Son Güncelleme: 27.7.2021 09:38

Yılmaz Kunt ile evlilik yolunda olan Sevda Erginci'ye büyük şok! Yılmaz Kunt'un bir kadınla mesajları ifşa oldu!

Yılmaz Kunt ile evlilik yolunda olan Sevda Erginci'ye büyük şok! Yılmaz Kunt'un bir kadınla mesajları ifşa oldu!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, bir süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşıyor. Sevda Erginci ile ilişkisinin evlilik yolunda olduğu konuşulan Yılmaz Kunt, son olarak flaş bir haberle gündeme geldi. Kunt'un, Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa oldu. Yılmaz Kunt'tan kendisine gelen tüm mesajları Instagram hesabından paylaşan Seray Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" diyerek sitemini dile getirdi.

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da tatil yaparak atıyor. Önceki gün plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı.

Yılmaz Kunt'un Sevda Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı, hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

"EVLİLİK YOLUNDAYKEN BENİMLE KONUŞMAN KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü.

Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı.

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

ÇİFTE GÖNDERME YAPTI

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve videoları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Öztürk son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.

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Yılmaz Kunt ile evlilik yolunda olan Sevda Erginci'ye büyük şok! Yılmaz Kunt'un bir kadınla mesajları ifşa oldu!
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