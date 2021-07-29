Berfu Yenenler gerçeği öğrenince yıkıldı! 'Ecem Güçlük'ün tecavüz olayı' yalan çıkınca: Kerizliğime sağlık...

Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin '3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını' iddia etmesi sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Daha sonra bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığı, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığı tespit edilmişti.
Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası birçok isim sözde 'Ecem Güçlük'e destek mesajları yayınlamıştı.
İddiaların bir erkek tarafından ortaya atıldığı ve tamamen yalan olduğu ortaya çıkınca sosyal medya hesabından destek mesajları yayınlayan Berfu Yenenler çok sinirlendi.
Eser Yenenler'in eşi Berfu yenenler paylaşımı ile olaya isyan ederek "Kerizliğime sağlık..." dedi. İşte Berfu Yenenler'in yalan çıkan 'Ecem Güçlük tecavüz olayı' ile ilgili paylaşımı...
"Böyle bir konuyu sömürüp etkileşim kasmak isteyecek kadar delirmiş olabilir mi bir insan evladı ya? Keriz gibi ağladım kaç saat, kerizliğime sağlık." diyerek hem yalan söyleyen kişiye hem de kendine sitem etti.