Berfu Yenenler gerçeği öğrenince yıkıldı! 'Ecem Güçlük'ün tecavüz olayı' yalan çıkınca: Kerizliğime sağlık...

Eser Yenenler'in eşi Berfu yenenler paylaşımı ile olaya isyan ederek "Kerizliğime sağlık..." dedi. İşte Berfu Yenenler'in yalan çıkan 'Ecem Güçlük tecavüz olayı' ile ilgili paylaşımı...

"Böyle bir konuyu sömürüp etkileşim kasmak isteyecek kadar delirmiş olabilir mi bir insan evladı ya? Keriz gibi ağladım kaç saat, kerizliğime sağlık." diyerek hem yalan söyleyen kişiye hem de kendine sitem etti.