İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye hayran kaldı! İbrahim Tatlıses'ten övgü dolu sözler...

Tatlıses, Selin Yeninci hakkında twitter'da şunları yazdı: 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah. Yeminle alkışlıyorum. ' Alkış emojileriyle paylaşılan mesaj, Selin Yeninci ile ilgili çok sayıda beğeni ve yorum aldı.