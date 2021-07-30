Ünlü komedyen Şafak Sezer ameliyat oldu!

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."

"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."