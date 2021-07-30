Ünlü komedyen Şafak Sezer ameliyat oldu!

Bir hayli keyifli olan Şafak Sezer Ferruh Taşdemir'in mekanına açılışa geldi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde gözünden bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Duruma açıklık getiren komedyen, "Evet arkadaşlar gözümden ameliyat oldum, çok şükür ciddi bir durum yok. Şu anda iyileşme sürecindeyim" dedi.
Milliyet'in haberine göre; Açılış için Karadeniz turunu yarıda kesen ve akşam uçaktan inerek mekana gelen Sezer, "Uçaktan inip geldim, garaja park ettiğim için birazdan geri gideceğim" diyerek herkesi güldürdü.
Şafak Sezer, pandeminin başında şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram yayınına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren sohbette kahkahalar eksik olmadı.
'KUTSAL DAMACANA' İTİRAFI
Başrolünde yer aldığı filmler hakkında konuşan 49 yaşındaki komedyen, 'Kutsal Damacana' hakkında dikkat çeken bir itirafta da bulundu.
Sezer, "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve
Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadelerini kullandı.
"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."
"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."
"Ben bu kafayı da anlamıyorum. Bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençleri anlamıyorum. Kendilerini kral sanıyorlar. Sonra sana laf atmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor. Bu alem haksızlık yapılmaya, ihanete gelmez."