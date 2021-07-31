Son Dakika Magazin Haberleri: Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, 90 yaşında hayatını kaybetti. Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti. Sinemanın ve tiyatronun usta ismi sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.
Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.
ECE USLU: SEN HEPİMİZİN KIYMETLİSİYDİN
Nedret Güvenç'in yeğeni oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı:
"Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay'ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir hayatın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Yetenekleri ve başarılarıyla donattı hayatını ve asıl benim için en önemli olanı kıymetli eşi rahmetli Okan Bilgitay ile birlikte aşklarını be aralarında ki saygıyı hiç bir zaman kaybetmeden ve o aşklarına hepimizi imrendirerek yaşadılar güzel hayatlarını. Aşkları ve birliktelikleri herkese örnek olabilecek kadar harikaydı, şimdi artık tekrar bir aradalar…. ve benim hayatımda çok önemli olan sevgili anneannem Nebile Fikriye Güvenç ile de beraberler artık ... Hepinizi çok seviyorum . Sen hepimizin çok kıymetlisiydin sevgili ve biricik teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Işığınla aydınlat gittiğin yeri…
Seni çok seviyorum. "
DOSTLARI YASTA
Usta sanatçının vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in ardından duygularını şu sözlerle dile getirdiler;
IŞIL YÜCESOY
Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.
SÜHA UYGUR
Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan'a, Ece'ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…
NİLGÜN BELGÜN
Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun.