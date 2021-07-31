Son Dakika Magazin Haberleri: Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti! Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ECE USLU: SEN HEPİMİZİN KIYMETLİSİYDİN

Nedret Güvenç'in yeğeni oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı:

"Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay'ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir hayatın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Yetenekleri ve başarılarıyla donattı hayatını ve asıl benim için en önemli olanı kıymetli eşi rahmetli Okan Bilgitay ile birlikte aşklarını be aralarında ki saygıyı hiç bir zaman kaybetmeden ve o aşklarına hepimizi imrendirerek yaşadılar güzel hayatlarını. Aşkları ve birliktelikleri herkese örnek olabilecek kadar harikaydı, şimdi artık tekrar bir aradalar…. ve benim hayatımda çok önemli olan sevgili anneannem Nebile Fikriye Güvenç ile de beraberler artık ... Hepinizi çok seviyorum . Sen hepimizin çok kıymetlisiydin sevgili ve biricik teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Işığınla aydınlat gittiğin yeri…

Seni çok seviyorum. "

