MasterChef 2021 son bölüm, düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkan yarışmacıların ilk önlüğü almak - ilk ana kadro yarışmacısı olmak için verdiği çabaya sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliği yaptığı uzun soluklu yarışmada kiraz ana ürünüyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini en başarılı yapan isim, 2021 MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle, yarışmanın yakın takipçileri detayları merak ederek MasterChef'te ilk önlüğü kim aldı, ilk ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI, İLK ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

2021 MasterChef Türkiye ilk ana kadro yarışmacısı ve merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;