Ölmüş saç kökü yeniden canlanır mı?

Saçla ilgili sohbet edildiğinde birçok insan saçların sadece dış görünüş için önemli olduğundan söz eder. Saç
dökülmesi olduğunda panik yapılmasının sebebi de genelde budur. Peki, saç sadece estetik görünüm için mi var, yoksa başka görevi de var mı? Beyni koruyan, kafatası üzerindeki deri dokusunda var olan saç, başın ısı ve su dengesini sağlar. Aynı zamanda kontrol ederek kafatasını ve kafa derisini de dış etkilerden korur. Yani saç sadece dış görünüşün güzel görünmesini sağlayan bir doku değildir. İnsanı hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen saç dökülmesine kişinin engel olması her zaman mümkün değildir. Ancak alternatif tedavi yöntemleriyle bu durumun önüne geçilebilir. Erkeklerde çeşitli sebeplere bağlı gelişen saç dökülmesi beraberinde psikolojik sorunlara da yol açmaktadır. Bu nedenle yüzlerce yıldır saç dökülmesi için tedaviler araştırılmış, hatta saç ile ilgili çok sayıda atasözü dile getirilmiştir. Genetik sebeplerle ortaya çıkan saç dökülmelerinin önüne geçmek bazen imkânsız olsa da bazen de erken tanı ve tedavi ile istenen sonuçlar alınabilir. Saçla ilgili en çok panik olunan konulardan biri de ölü saç köklerinin canlanıp canlanmamasıdır. Saç canlı bir dokudur, saç kökü çeşitli nedenlerle canlılığını yitirirse yani ölürse, saçın yer kapladığı o bölgede saç dokusu kaybolur. Ölü saç dokusu da tekrar canlanmaz. Dolayısıyla o bölgeye tek yapılabilecek şey uygun koşullarda uzman kişiler tarafından yapılacak saç naklidir.
SAÇ KENDİNİ YENİLER
Aslında saçlarımız bir döngü içerisinde sürekli olarak kendini yeniler. Saçların yenilendiği dinlenme, dökülme ve saçın tekrar çıkmaya başladığı dönemde gerekli vitaminler ve bakımlar yapıldığında saçların daha hızlı uzadığı ya da dökülmesinin yavaşladığı fark edilir. Saç olmayan bir alandan ise ilaç kullanarak tekrar saç çıkarmak mümkün değildir. Medikal tedaviler ancak var olan saç köklerinin daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olur ve var olan dökülmeyi yavaşlatır.
TEK ÇÖZÜM SAÇ EKİMİ
Saç dökülmesinin önüne geçebilmek için ilk kural, dökülmenin altında yatan sebebi tespit etmek, buna göre tedavi uygulamaktır. Saç dökülmesinin kadınlarda ve erkeklerdeki ilerleyişi aynı değildir. Herkesin saç dökülmesinin sebebi farklıdır. Bunun sebebi bazen sadece stres kaynaklı olurken bazen de genetik ya da hormonel sorunlar olabilir. Stresi yönetmek için destek alındığında saç dökülmesi sorununun azaldığı görülür. Sorun eğer hormonal ise gerekli tetkikler yapılır ve uygun tedavi ile bunun da önüne geçilebilir. Saçlı alanda saç kökleri tamamen öldüyse ve bir kellik oluştu ise o bölgeye medikal tedavilerin (PRP ya da mezoterapi gibi) hiçbir etkisi olamayacaktır. Bu durumda yapılabilecek ve sonuç alınabilecek tek yöntem ise saç ekimidir.
SORUNU BULMAK ÖNEMLİ
Saç dökülmesi tedavisinde en önemli konu var olan sorunu belirlemek ve en doğru tedaviye karar vermektir. Aksi takdirde hem zamanınız hem de paranız boşa gider. PRP ve mezoterapi, saç ekimi sürecinde ve sonrasında yapılmakla beraber, sadece saç dökülmesi sorunu olan kişilerde de uygulanan günümüzdeki en etkili ve popüler tedavilerdir. Bu yöntemler sadece saçla ilgili olmayıp medikal estetik alanında cilt üzerinde de uygulanmaktadır.
KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ
Kanser hastalığı ve estetik tedavilerinde de kullanılan kök hücre tedavisi birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Hızlı sonuç alınan kök hücre transferi saç dökülmesi tedavilerinde ve saç ekimi işlemlerinde de uygulanıyor. Bunun için hastadan toplu iğne ucu kadar bir alandan yağ dokusu alınıyor ve laboratuvar ortamında bu küçük dokudan milyonlarca kök hücre elde ediliyor. Bu hücreler saçlı deriye enjekte ediliyor ve o bölgedeki saçların gelişmesinde ve kalıcılığında büyük rol oynuyor.
BİOTİN VE VİTAMİN DESTEKLERİ SAÇ İÇİN ÖNEMLİ
Rutin
hayatta hem beslenme düzeni hem de stres yönetimi konusunda gereken zamanı ayıramamak vücutta vitamin eksikliğine neden oluyor ve saçlar da bundan nasibini alıyor. Birçok kişi bu vitaminler ile günlük enerjisini sağlamaya çalışıyor. Tabii ki bu vitaminler çeşitli ve her biri vücudumuzda farklı çalışma mekanizmasına etki ediyor. Fakat saç için en önemlilerinden biri de biotindir. Özellikle saç ve tırnak için en etkili vitaminler olan biotin, E vitamini, A vitamini ve folik asit saçlar üzerinde büyük rol oynar. Bu vitaminler doğal besinlerle vücuda alınmadığında mutlaka bir uzmana danışarak vitamin desteği alınmalıdır.
AĞIZDAN ALINAN ILAÇLAR
İlaç
tedavileri saç dökülmesi sorunu yaşayan hastalarda yaş ortalaması 18-28 aralığındaysa çok iyi sonuç veren yöntemlerden biridir. Bu yaş aralığındaki saç dökülmeleri hormonal sorunlardan kaynaklandığında ya da strese bağlı yaşandığında ilaç desteği ile çok hızlı sonuç alınabilir. Dolayısıyla öncelik dökülmenin sebebini araştırmak ve buna göre tedavi planlamaktır.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI EN ETKİLİ 4 TEDAVİ
Kök hücre
PRP ve mezoterapi
Vitaminler
Stres yönetimi