Orman yangınlarının ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

Gülşen, orman yangınlarıyla ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı, alıntı yaparak şu yazıyı paylaştı: "Bu topraklar efsunludur. Anadolu rahmanidir. Yaktığını sanırsın ama yakamazsın. Böldüğünü sanırsın ama bölemezsin. Küllerinden kaç defa doğduğunu bilir misin bu toprakların? Işık taşıyan eller değişir ama taşıdıkları ışık ölümsüzdür. Geçmiş olsun, ateşini söndür ve ışığına sahip çık Türkiyem!"
BAĞIŞ SEFERBERLİĞİ
TURKCELL Vadi Açıkhava konserleri etkinliğinde sahneye çıkan Aleyna Tilki, elde ettiği geliri, yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına kurulacak hatıra ormanına bağışladığını açıkladı.
Gökhan Türkmen, eylül ayında bir hatıra ormanı kuracağını söyledi. Bodrum'da sahneye çıkan Buray, konsere katılan herkes adına TEMA'ya fidan bağışı yaptı. Günay Restaurant ise Bodrum'a 10 bin fidan bağışında bulundu.