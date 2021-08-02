Orman yangınlarının ardından ünlü isimler seferberlik başlattı! Doğa için tek yürek...

Gülşen, orman yangınlarıyla ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı, alıntı yaparak şu yazıyı paylaştı: "Bu topraklar efsunludur. Anadolu rahmanidir. Yaktığını sanırsın ama yakamazsın. Böldüğünü sanırsın ama bölemezsin. Küllerinden kaç defa doğduğunu bilir misin bu toprakların? Işık taşıyan eller değişir ama taşıdıkları ışık ölümsüzdür. Geçmiş olsun, ateşini söndür ve ışığına sahip çık Türkiyem!"