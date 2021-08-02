Tüm Türkiye tek yürek

Anadolu Rahmanidir yaktığını sanır yakamazsın böldüğünü sanır bölemezsin
Gülşen
, orman yangınlarıyla ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı, alıntı yaparak şu yazıyı paylaştı: "Bu topraklar efsunludur. Anadolu rahmanidir. Yaktığını sanırsın ama yakamazsın. Böldüğünü sanırsın ama bölemezsin. Küllerinden kaç defa doğduğunu bilir misin bu toprakların? Işık taşıyan eller değişir ama taşıdıkları ışık ölümsüzdür. Geçmiş olsun, ateşini söndür ve ışığına sahip çık Türkiyem!"
MÜGE ANLI VE DOSTLARI AFET BÖLGESİNDE
MÜGE Anlı
ve izleyicinin bağışlarıyla kurulan Müge Anlı ve Dostları Aşevi, bu kez yangınla boğuşan bölgelere koştu. Osmaniye
ve Marmaris
'e giden mobil aşevleri, ihtiyaç sahiplerine ve yangınla mücadele edenlere sıcak yemek servisi yapıyor.
BAĞIŞ SEFERBERLİĞİ
TURKCELL
Vadi Açıkhava konserleri etkinliğinde sahneye çıkan Aleyna Tilki
, elde ettiği geliri, yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir
adına kurulacak hatıra ormanına bağışladığını açıkladı. Gökhan Türkmen
, eylül ayında bir hatıra ormanı kuracağını söyledi. Bodrum
'da sahneye çıkan Buray, konsere katılan herkes adına TEMA'ya fidan bağışı yaptı. Günay Restaurant
ise Bodrum'a 10 bin fidan bağışında bulundu.