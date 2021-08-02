Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Bodrum'daki villasına alıcı bulamıyor! Fatma Girik'ten evine rekor fiyat...

İki yıl önce 4 kez düşerek kalçasını kıran ve bir kez beyin ameliyatı geçirdikten sonra sağlık açısından zor günler yaşadığı için İstanbul'a gelmek isteyen Girik, evini satamadığı için dönüş tarihini ertelemek zorunda kalıyor.
Akşam gazetesinin haberine göre; 96 yaşındaki annesi Münevver Girik ve kız kardeşi Müyesser Girik ile birlikte yaşadığı villayı acil olarak satmak isteyen sanatçının yakın çevresine "Evimi satmadan İstanbul'a dönemem dediği öğrenildi.
Bodrum'daki lüks villasını 40 milyon liraya satışa çıkaran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, beklediği alıcıyı bir türlü bulamadı.
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Girik İstanbul'a taşınma kararı aldı.
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Torba Mahallesi'nde sinema yönetmeni rahmetli eşi Memduh Ün ile birlikte yaklaşık 20 yıl yaşadığı villayı elden çıkaran sanatçı, 40 milyon TL'den alıcı aradığı evini satmayı dört gözle bekliyor.
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80) geçtiğimiz günlerde göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırılmıştı daha sonra Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.
Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastaneye yatmış ama sevenlerine kısa sürede müşdeli haberi vermişti değerleri ve oksijen seviyesi normale dönen Yeşilçam yıldızı ben iyiyim demeyi ihmal etmemişti...
Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da geçtiğimiz günlerde ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti...