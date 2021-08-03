Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Usta oyuncu Hüseyin Özay hayatını kaybetti! Acı haberi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu...
Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:56 Son Güncelleme: 3.8.2021 13:58

Son dakika: Usta oyuncu Hüseyin Özay hayatını kaybetti! Acı haberi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu...

Son dakika: Usta oyuncu Hüseyin Özay hayatını kaybetti! Acı haberi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu...

Diriliş Ertuğrul dizisiyle şöhreti yakalayan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayata veda etti. Sen Anlat Karadeniz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu ve Ezel gibi önemli projelerde de yer alan efsane oyuncu Hüseyin Özay'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Üzücü haberi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından duyurdu...

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayata veda etti. Diriliş Ertuğrul'daki karakterinin yanı sıra Sen Anlat Karadeniz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu ve Ezel gibi projelerde de yer alan efsane ismin cenazesi 4 Ağustos Çarşamba tarihinde öğle namazı sonra toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Bozdağ, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay'ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum."

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Son dakika: Usta oyuncu Hüseyin Özay hayatını kaybetti! Acı haberi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu...
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