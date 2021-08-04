İspark görevlisine hakaret eden Arslan’a dava

Şişli'de geçen yıl 19 Mart'ta İspark
görevlisine hakaret eden Show TV
sunucusu Didem Arslan Yılmaz
hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz
, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl 19 Mart günü park ücreti isteyen İspark görevlisi Aykut Arıkan
ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine İspark'taki işinden atılmıştı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, Didem Yılmaz'ın eski İspark görevlisi Aykut Arıkan'a karşı "P...vk, seni attıracağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi. İddianamede, Didem Yılmaz'ın eşi Kürşat Yılmaz ile İspark çalışanı Aykut Arıkan da sanık olarak yer aldı. Arıkan'a Kürşat Yılmaz'ı iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi. Didem Arslan Yılmaz'ın işten attırdığı çalışanı Aykut Arıkan yaşadıklarını SABAH'a şöyle anlatmıştı. "18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım İBB Basın Danışmanı Murat Ongun
'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi. Sonra, 6 yıldır çalıştığım İspark'tan çıkışım verildi" demişti.