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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Mağdur çalışan konuştu ‘Didem Arslan bana küfür etti’

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Mağdur çalışan konuştu ‘Didem Arslan bana küfür etti’

Şişli’de, İSPARK görevlisine hakaret ettiği ileri sürülen sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında açılan davada tarafların ifadelerine GÜNAYDIN ulaştı. İşinden kovulan İSPARK görevlisi Arıkan, Aslan’ın kendisine küfür ettiğini söyledi

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde park ücreti isteyen İSPARK görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesi'nin girişimiyle işinden atılmıştı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Yılmaz hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açılmıştı.
TEHDİTLER SAVURDU
Arıkan olayla ilgili ifadesinde şöyle konuştu: "Didem Arslan ve eşinden otopark ücreti talep etmemin üzerine tartışma yaşandı. Didem Hanım 'Şimdi belediye ile (İBB) konuşuyorum, seni işten attıracağım, sen benim kim olduğumu göreceksin, şerefsiz pez.....' dedikten sonra telefonunu açtı ve 'Burada şerefsiz, pez.... bir otoparkçı var. Eşim ve bana saldırdı, gereğini yapmanı istiyorum Murat' diyerek belediyedeki arkadaşı Murat Ongun ile görüştü." Arıkan, Didem Arslan'ın kendisine küfür ettiğini ve tehdit savurduğunu, işinden attırdığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

GERGİNLİK YAŞANDI
Didem Arslan Yılmaz ise ifadesinde, "Eşimle Arıkan agresif bir şekilde tartışıyordu. Meselenin bir gün önceki park ücreti ile ilgili olduğunu öğrendim. Eşime doğru hamleler yaparak tartışıyorlardı. Eşimden para istiyordu. Ben 'Borcu plakaya kaydedebilirsin. Acelemiz var, ne istiyorsun bizden, amacınız nedir, anlayamadım' dedim. Anne ve babama yönelik hakaret içerir sözler sarf etti. Bir gerginlik yaşandı. Eşim de 'Neden böyle konuşuyorsun?' dedi. Bu sırada eşimi itekledi, eşim şiddetli bir şekilde yere düştü, kafasını yere betona çarptı" dedi.

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Mağdur çalışan konuştu ‘Didem Arslan bana küfür etti’
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