Mağdur çalışan konuştu ‘Didem Arslan bana küfür etti’

GERGİNLİK YAŞANDI

Didem Arslan Yılmaz ise ifadesinde, "Eşimle Arıkan agresif bir şekilde tartışıyordu. Meselenin bir gün önceki park ücreti ile ilgili olduğunu öğrendim. Eşime doğru hamleler yaparak tartışıyorlardı. Eşimden para istiyordu. Ben 'Borcu plakaya kaydedebilirsin. Acelemiz var, ne istiyorsun bizden, amacınız nedir, anlayamadım' dedim. Anne ve babama yönelik hakaret içerir sözler sarf etti. Bir gerginlik yaşandı. Eşim de 'Neden böyle konuşuyorsun?' dedi. Bu sırada eşimi itekledi, eşim şiddetli bir şekilde yere düştü, kafasını yere betona çarptı" dedi.