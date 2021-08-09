Hatay Gökhan’dan sorulur

ATV
'nin pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kalp Yarası
'nın yıldızı Gökhan Alkan
, Hatay
'ın gönüllü turizm elçisi oldu. Yapımını Süreç Film
'in üstlendiği dizide, Hatay-Antakya
'nın köklü ailelerinden Sancakzadeler'in veliahdını canlandıran Gökhan Alkan, Ferit Sancakzade
karakteriyle büyük ilgi görüyor. Ferit, İstanbul
'da tanışıp doğup büyüdüğü şehre getirdiği Ayşe'ye her fırsatta Hatay'ın güzelliklerini anlatıyor.
Gökhan Alkan'ın bölgenin efsanelerini Ayşe'ye anlattığı ve Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıttığı sahneler, izleyicinin bölgeye ilgisini de artırdı. Sosyal medya hesaplarından da her fırsatta Hatay'ın güzelliklerini gözler önüne seren Alkan, adeta Hatay'ın gönüllü turizm elçisi oldu. Çekimleri Hatay'da gerçekleştirilen Kalp Yarası'nın başarısı, kültürlerin kesişme noktası olarak bilinen, eşsiz mutfağı ile ziyaretçilerini mest eden şehri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirdi.