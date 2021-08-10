Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakim karşısında!

ÇALIKOĞLU SAVUNMA YAPTI

14 müştekinin bulunduğu davada bugün, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Furkan Çalıkoğlu, Segbis'le hakim karşısına çıktı. Furkan Çalıkoğlu, ''Saldırıya uğrayan benim. Zararı karşılamaya hazırım. Bana yargı mensubu olduklarını söylemediler. Alkol çok almıştım. Yüksek sesli bir ortam vardı. Mekandan çıkmamanızı istediler. Mekan görevlisi itiraz ettiğimizi söyleyince masamızı değiştirdi. Bu sırada hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemedim. Şapka ve maskeli biri geldi. Nedensizce bana şişeyle vurdu. Şişeyi vuran şahıs mekandan ayrılırken, tepki gösterdim. Diğer mekan çalışanları geldi. Yaka paça aşağı indirdiler. Kavga sürüyordu. Bıçakla kovaladığım dair görüntüleri görünce olayı gördüm. Eğlenmeye gittiğim bir mekanda neden olay çıkartayım. Aşağıdakilerin polis olduğunu bilmediğim için silahı görünce elime aldım. Beni vuracaklarını sandım. Silahın şarjörünü çıkarttım. Ama silahın ağzında mermi varmış. Tetiğe ben basmadım. Üniformalı olduklarını görmedim. Şuurumu kaybettim. Polisiz dediklerinde yere yattım. Kelepçeliydim. Ayşegül nerde dedim. Yanıma getirin dedim. Ayşegül yanıma gelmeye çalışıyordu. Mekan sahiplerine ya da özel güvenlik görevlilerine vurmadım. Kendimi korudum. Aynı şekilde polislere de vurmadım. Saldırılara karşı kendimi korudum.'' dedi.