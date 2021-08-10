Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakim karşısında!

Çınar ile Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı. Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
DAVA AÇILDI
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın polis memurlara karşı 'Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin' diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
ÇALIKOĞLU SAVUNMA YAPTI
14 müştekinin bulunduğu davada bugün, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Furkan Çalıkoğlu, Segbis'le hakim karşısına çıktı. Furkan Çalıkoğlu, ''Saldırıya uğrayan benim. Zararı karşılamaya hazırım. Bana yargı mensubu olduklarını söylemediler. Alkol çok almıştım. Yüksek sesli bir ortam vardı. Mekandan çıkmamanızı istediler. Mekan görevlisi itiraz ettiğimizi söyleyince masamızı değiştirdi. Bu sırada hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemedim. Şapka ve maskeli biri geldi. Nedensizce bana şişeyle vurdu. Şişeyi vuran şahıs mekandan ayrılırken, tepki gösterdim. Diğer mekan çalışanları geldi. Yaka paça aşağı indirdiler. Kavga sürüyordu. Bıçakla kovaladığım dair görüntüleri görünce olayı gördüm. Eğlenmeye gittiğim bir mekanda neden olay çıkartayım. Aşağıdakilerin polis olduğunu bilmediğim için silahı görünce elime aldım. Beni vuracaklarını sandım. Silahın şarjörünü çıkarttım. Ama silahın ağzında mermi varmış. Tetiğe ben basmadım. Üniformalı olduklarını görmedim. Şuurumu kaybettim. Polisiz dediklerinde yere yattım. Kelepçeliydim. Ayşegül nerde dedim. Yanıma getirin dedim. Ayşegül yanıma gelmeye çalışıyordu. Mekan sahiplerine ya da özel güvenlik görevlilerine vurmadım. Kendimi korudum. Aynı şekilde polislere de vurmadım. Saldırılara karşı kendimi korudum.'' dedi.
'HERKES SALDIRDI'
Ayşegül Çınar da mahkemede hazır bulundu. Çınar ifadesinde, 'Yukarı çıkıp masaya oturduk. Masada oturduktan sonra işletmeci gelip, önce bizi göndermeye çalıştı. Sonra başka bir masaya aldılar. İşletmeci ve maskeli arkadaşı yanımıza gelip, aniden şişeyle Furkan'a saldırdılar. Ne olduğunu anlamadık. Yerde sürükleyerek Furkan'ın üstüne geldiler. Herkes saldırdı. Furkan bıçağı aldı. Kendisini korumak istedi. Bıçağı bıraktı. Polisler gelmeden önce Furkan'ın kafasına şişeyi vuran çocuk dışarı çıkıyordu. Bana bir şey oldu sanmış. Ben direkt araca bindim' dedi.
MAĞDUR POLİS İFADE VERDİ
Serhat K. isimli Karaköy polis merkezinde görevli polis memuru ifade verdi. 800 metre ilerideki mekana koşarak gittim. Üniformalıydım. Arbedenin ortasına gittim. Bana sürekli, 'Haritadan yer beğenin' diye tehditler savurdu. Aşağı indim. Silahı Furkan patlattı. Furkan'ı gözaltına almaya çalıştık. Furkan'a karşı varolan saldırıları engellenemeye çalıştım.' Bekçi Harun T.,' Ben ilk andan beri olay yerindeydim. İki metre arkasındayım Furkan'ın. Silahı doldurdu. Kasıtlı olarak ateş etti. Şarjörü silahı kaptıran polis arkadaşım aldı. Üç tane bıçak vardı. Büyüktü bıçaklar. Sinkaflı sözler ve hakaretler etti. Ayşegül Çınar'ı hastaneye götürürken ekip otosunda bize yönelik yeniden tehdit ve hakaretler savurdu. Furkan'ın ateş ettiği sırada silahı bize doğru doğrulttu. Restoran görevlisi Volkan da ifadesinde kavgayı anlattı. Alper K., işletme müdürü olayı anlattı. İkilinin kavga ettiğini gördük. Görevli Çağlar Furkan'ı uyardığında Furkan görevlinin boğazına sarıldı. Ayşegül Çınar ise etrafa vazo bardak fırlatıyordu. Şişeyi kafasına vuran Furkan'ın kafasında şişeyi kim kırdı bilmiyorum. Diğer müşteriler de Furkan'dan rahatsızdı. Otelde maddi kaybımız çok yüksek." dedi.
'BELİMDEN SİLAHI ALDI'
Bünyamin B., "Olay günü gittiğimde Furkan'ın kafası kanıyordu elinde üç tane bıçak olduğunu hatırlıyorum. Kendisini ikna etmeye çalıştık ama bize 'Kendinize haritadan yer beğenin' dedi. O esnada birlikte çalıştığımız Ender Ç., bıçağı alıp bana verdi. Bıçağı ulaşamayacağı bir yere koydum. Silahı çekip alması mümkün değildi biliyormuş gibi tuşa basarak aldı. Silahı kurdu kör noktaya ateşe etmesi için bileğine müdahale ettim. Asansörün oraya isabet etti. Ayşegül Çınar olay esnasında orada bulunan herkese 'Sizi öldüreceğim, basına haber vereceğim." diyordu.
ÇALIŞANA TOKAT
İfadede bulunan işletme müdürü Alper K., ''Yüksek sesle konuşuyorlardı. Diğer müşteriler rahatsız olmuştu. Mekan güvenliği Çağlar Bey ile masalarına gidip böyle devam ettikleri taktirde kendilerini dışarı alacağımızı söyledik. O esnada Furkan Çalıkoğlu, çalışanımız Çağlar'ın boğazını sıkıp tokat attı. Resepsiyon güvenliklerine polisi aramalarını söyledim. Ayşegül Çınar, insanlara tabak ve bardak fırlatıyordu. Polisler Furkan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Çalıkoğlu'nun elinde üç tane bıçak vardı. Polisler Furkan'a ters kelepçe yapıyordu. Ayşegül Çınar'da videoya alarak 'Sizi medyaya vereceğim' diye tehdit ediyordu. Çalıkoğlu tam sakinleşmişken Çınar'ın söylemleri yüzünden tekrardan alevleniyordu'' dedi. Duruşmaya ara verildiği esnada Ayşegül Çınar duruşma salonunda kalmaya devam ederek SEGBİS aracığıyla bağlanan tutuklu sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile konuşarak hasret gidermek istedi.
'ÇINAR HAKKINDA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI'
Müşteki avukatı "Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Şikayetimiz devam ediyor. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla mahkemenizin görevsizlik vermesini talep ediyorum." dedi. Sanık avukatı "Ağır veya nitelikli yaralı yoktur. Görevsizlik talebinin reddini talep ediyoruz. Çalıkoğlu'nun tek hatasının yemeğe laf etmesi ve garsona tokat atmasıdır. Diğer her şey komplodur. Otel çalışanının tokat yemesi yetkililerde bir sıkıntı yaratmış ve bunun intikamını almışlardır. Ayşegül Çınar'ın ünlü olması nedeniyle medyada linç kampanyası başlatmış ve adeta olay yerindeki herkes 'Vurun kahpeye' sloganı atarcasına davranmıştır.' dedi.
TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR
Mahkeme ,Furkan Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışında açıklamada bulunan Ayşegül Çınar, 'Bin tane çelişkili ifade var. Kimsede yaralanma ve bıçaklanma yok. ' dedi.