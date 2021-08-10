Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli’nin aşk yaşadığı iddia edildi! Gerçek böyle ortaya çıktı!

Çukur dizisinde de partner olan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in birlikte olduğu iddia edildi. Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile olan ilişkisini noktalamıştı. Aras Bulut İynemli'nin herkesin tanıdığı bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.