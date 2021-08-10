Haberler Günaydın Haberleri Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşadığı iddia edildi! Gerçek böyle ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.8.2021 08:33 Son Güncelleme: 10.8.2021 09:56

Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşadığı iddia edildi! Gerçek böyle ortaya çıktı!

Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli’nin aşk yaşadığı iddia edildi! Gerçek böyle ortaya çıktı!

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez’in aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile Efsun Koçovalı karakterini canlandıran Damla Sönmez’in gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentilere göre, Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez gözlerden uzak kalmak için İzmir’de kalıyor. Aras Bulut İynemli’nin bağlı olduğu menajerlik şirketi konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Çukur dizisinde de partner olan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in birlikte olduğu iddia edildi. Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile olan ilişkisini noktalamıştı. Aras Bulut İynemli'nin herkesin tanıdığı bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

ARAS BULUT İYNEMLİ İLE DAMLA SÖNMEZ BERABER Mİ?

Aras Bulut İynemli'nin Çukur dizisindeki partneri Damla Sönmez'le birlikte olduğu iddia edildi. Gazete Magazin'in iddiasına göre çiçeği burnunda sevgililer, ilişkilerini çok gizli yaşıyor.

DAMLA SÖNMEZ'İN İMALI PAYLAŞIMI

Damla Sönmez'in buluttan bir fotoğrafın kendisini öpmesini paylaşması da bu iddiaları güçlendirdi.

Sönmez, geçtiğimiz aylarda nişanlısı Ushan Çakır'dan ayrılmıştı.

Damla Sönmez'den sonra Aras Bulut İynemli'nin de 6 yıllık ilişkisini noktalaması bu iddiaları alevlendirdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Aras Bulut İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik şirketi açıklama yaptı. Art İstanbul menajerlik şirketi, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullanarak, Sönmez ile Bulut'un aşk yaşamadığını açıkladı.

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Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşadığı iddia edildi! Gerçek böyle ortaya çıktı!
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