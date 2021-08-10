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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:29 Son Güncelleme: 11.8.2021 00:59

Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı! Nesrin Cavadzade gazetecileri ‘fotoğrafları silin’ diye tehdit etti!

Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı! Nesrin Cavadzade gazetecileri ‘fotoğrafları silin’ diye tehdit etti!

Bir dizi setinde tanıştığı ünlü oyuncu Gökhan Alkan’la birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde nişanlanarak taçlandıran Nesrin Cavadzade, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bugün Nişantaşı’ndan bir avukatlık ofisinin önünde makyajsız görüntülendi. Objektiflerin kendisini görüntülediğini fark eden ünlü oyuncu, panikle apartman ziline bastı ve ‘kapıyı açın’ diye bağırdı. Bu sırada basın mensuplarına bağıran Nesrin Cavadzade, "O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum" diyerek tepki gösterdi. İşte ayrıntılar…

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Nişantaşı'nda telefonla görüşürken maskesiz ve makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.

"ÇABUK AÇIN KAPIDA KALDIM"

Kapısı kapalı olan apartmanın girişinde Arap turist kafilesi ile karşılaşan oyuncu zile bastı ve apartman sakinlerine "Çabuk açın, kapıda kaldım" diye bağırdı.

"O FOTOĞRAFLARI SİLECEKSİNİZ ! İSTEMİYORUM"

Kendisini makyajsız görüntüleyen gazetecilerine ise "O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum" diye çıkıştı.

YEDEK KIYAFETLERİNİ BEKLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Ünlü oyuncunun üzerine kahve döküldüğü ve yedek kıyafetlerinin gelmesini beklediği öğrenildi. Cavadzade'nin bu tavırlarını görenler ise bir anlam veremedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖKHAN ALKAN İLE NİŞANLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı! Nesrin Cavadzade gazetecileri ‘fotoğrafları silin’ diye tehdit etti!
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