Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı! Nesrin Cavadzade gazetecileri ‘fotoğrafları silin’ diye tehdit etti!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Nişantaşı'nda telefonla görüşürken maskesiz ve makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.
"ÇABUK AÇIN KAPIDA KALDIM"
Kapısı kapalı olan apartmanın girişinde Arap turist kafilesi ile karşılaşan oyuncu zile bastı ve apartman sakinlerine "Çabuk açın, kapıda kaldım" diye bağırdı.
"O FOTOĞRAFLARI SİLECEKSİNİZ ! İSTEMİYORUM"
Kendisini makyajsız görüntüleyen gazetecilerine ise "O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum" diye çıkıştı.
YEDEK KIYAFETLERİNİ BEKLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Ünlü oyuncunun üzerine kahve döküldüğü ve yedek kıyafetlerinin gelmesini beklediği öğrenildi. Cavadzade'nin bu tavırlarını görenler ise bir anlam veremedi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖKHAN ALKAN İLE NİŞANLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.