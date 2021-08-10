Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı! Nesrin Cavadzade gazetecileri ‘fotoğrafları silin’ diye tehdit etti!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖKHAN ALKAN İLE NİŞANLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.