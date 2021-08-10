OKTAY KAYNARCA:

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde annesi (Hayriye Çakırbeyli) rolünü oynayan Sabina Toziya için taziye mesajı yayınladı. Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk var kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm... Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu..." dedi.