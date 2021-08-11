Annesini döven ünlü modacı Berra Terzioğlu’nun 3 yıl hapsi isteniyor!

Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran anne, diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildi. Olayın yaşandığı gece modacı, "Bugün psikolog randevum vardı ama 600 TL eksik olduğu için gidemedim. Ayda 4 kez gidiyorum. 2 bin TL'den fazla para nerede?" diye annesine sordu. Annesi bu soruya cevap veremeyince sinir krizi geçiren modacı "Senin ölmeni istiyorum, sen hâlâ neden yaşıyorsun?" diyerek annesini darp etti.