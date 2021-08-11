Yeşim Salkım’ın sivri dili yine başına bela açtı! Yeşim Salkım’a hakaret davası!

Geçen yıl programda Erken'in Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne giderek aracına zarar verdiği anlara dair görüntüler yer almıştı. ''Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu?'' yorumunda bulunulmuştu. Programın ardından Salkım, sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Paylaşımından 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' ifadelerini kullanmıştı.

Salkım'ın açıklaması gündeme bomba gibi düşerken ünlü sunucular yasal haklarını kullanacaklarını söylemişti. Sunuculardan ilk olarak tazminat davası gelmişti. Sözlerin bedeli olarak 100 bin lira talep etmişlerdi. Ardından ikili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Salkım hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda iddianame düzenledi. Salkım'ın 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor. Dava asliye ceza mahkemesinde görülecek.