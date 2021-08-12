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Giriş Tarihi: 12.8.2021 07:38 Son Güncelleme: 12.8.2021 07:44

Fahriye Evcen evine yaklaşan yangını sosyal medya hesabından duyurdu! GÜNAYDIN ekibi olay yerine koştu

Fahriye Evcen evine yaklaşan yangını sosyal medya hesabından duyurdu! GÜNAYDIN ekibi olay yerine koştu

Bodrum Dereköy ile Gümüşlük arasındaki Tırman Tepesi’ndeki makilik alanda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının çıktığı yere yakın oturan Fahriye Evcen, sosyal medyadan “Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum” diye paylaşım yapınca GÜNAYDIN ekibi olay yerine koştu. Muhabirimiz Evren Abdullahoğlu, yangını söndürmek için mücadele edenler arasına katıldı.

Geçen hafta Türkiye'yi saran yangınlar büyük ölçüde söndürülse de, bazı bölgeler hâlâ yanmaya devam ediyor. Önceki gün Bodrum'daki Dereköy ile Gümüşlük arasında bulunan Tırman Tepesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Bölgeye yakın yerde evinde bulunan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ise sosyal medyada "Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum" diye paylaşımda bulunarak yangını duyurdu.

Mahalle halkı ve çevredekilerle birlikte yangın uçakları da hemen alevlere müdahale etti. GÜNAYDIN muhabiri Evren Abdullahoğlu da bölgede yangını söndürmek için çabalayanların arasındaydı.

Abdullahoğlu, tepede yangını söndürmek için alevlere yaklaştığı sırada dumandan etkilenerek kısa süreli bir baygınlık geçirdi.

Gümüşlük'te yer alan Tırpan Tepesi'nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Halk ve yangın uçakları hemen alevlere müdahale etti. Yangını sosyal medyada Fahriye Evcen de duyurdu. Söndürmeye çalışanlar arasında GÜNAYDIN muhabiri de vardı.

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Fahriye Evcen evine yaklaşan yangını sosyal medya hesabından duyurdu! GÜNAYDIN ekibi olay yerine koştu
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