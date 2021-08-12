Fahriye Evcen evine yaklaşan yangını sosyal medya hesabından duyurdu! GÜNAYDIN ekibi olay yerine koştu

Geçen hafta Türkiye'yi saran yangınlar büyük ölçüde söndürülse de, bazı bölgeler hâlâ yanmaya devam ediyor. Önceki gün Bodrum'daki Dereköy ile Gümüşlük arasında bulunan Tırman Tepesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.