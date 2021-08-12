Fahriye Evcen evine yaklaşan yangını sosyal medya hesabından duyurdu! GÜNAYDIN ekibi olay yerine koştu

Bölgeye yakın yerde evinde bulunan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ise sosyal medyada "Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum" diye paylaşımda bulunarak yangını duyurdu.
Mahalle halkı ve çevredekilerle birlikte yangın uçakları da hemen alevlere müdahale etti. GÜNAYDIN muhabiri Evren Abdullahoğlu da bölgede yangını söndürmek için çabalayanların arasındaydı.
Abdullahoğlu, tepede yangını söndürmek için alevlere yaklaştığı sırada dumandan etkilenerek kısa süreli bir baygınlık geçirdi.
Gümüşlük'te yer alan Tırpan Tepesi'nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Halk ve yangın uçakları hemen alevlere müdahale etti. Yangını sosyal medyada Fahriye Evcen de duyurdu. Söndürmeye çalışanlar arasında GÜNAYDIN muhabiri de vardı.