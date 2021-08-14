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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:53 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:54

Kalp Yarası'nın yeni bölümünde heyecan dorukta! Herkes Ferit için seferber olur!

Kalp Yarası’nın yeni bölümünde heyecan dorukta! Herkes Ferit için seferber olur!

Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper gibi isimlerin paylaştığı "Kalp Yarası" dizisi, yine heyecanın dorukta olduğu bir bölümle geliyor. İşte 16 Ağustos Pazartesi yayınlanacak olan "Kalp Yarası"nın yeni bölümünden detaylar...

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

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Kalp Yarası'nın yeni bölümünde heyecan dorukta! Herkes Ferit için seferber olur!
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