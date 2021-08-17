Aşkı İstanbul’da arıyor

Meksikalı oyuncu Vanessa Claudio
, yeni bir proje için İstanbul
'a geldi. Ünlü yıldızın sunuculuğunu üstlendiği, Latin Amerika
'da yayınlanacak olan aşk programının çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. 'El Poder Del Amor
' adlı programda 9 erkek ve 9 kadın aday, bir evde buluşacak ve hayallerinin aşkını bulmak için yarışacak. Programı için çok heyecanlı olan Claudio; Boğaz'da, Galata
'da, Kapalıçarşı'da, Taksim'de özel çekimler yaptı. Sunucunun 'Aşk şehri İstanbul'a hoş geldiniz' diyerek açılışını yaptığı programın tanıtımında İstanbul'un tarihi yerlerinden görüntüler de yayınlandı.
ÇEKIM ARASI KAPADOKYA TURU
Claduio, "Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Latin Amerika'da yayınlanacak program için İstanbul'a geldik. Adaylar kendi aşk hikayelerini yazmak için binlerce kilometre yol katetti" diye konuştu. Ünlü oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanda Kapadokya
'ya gidip orayı gezmeyi de ihmal etmedi.