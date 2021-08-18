Şırnaklı minikler Ankara ve İstanbul’u gezdi

Şırnaklı çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
'un davetlisi olarak Ankara
ve İstanbul
'u gezdi. Geçtiğimiz şubat ayında gittiği Şırnak'taki Zin Çocuk Evi'nde kalan çocukların İstanbul'u görmediklerini öğrenen Bakan Mehmet Ersoy, onları İstanbul'a davet etmişti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen çocuklar Sultan Ahmet Camii
, Topkapı Sarayı
, Ayasofya Camii
, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi, Galata Kulesi'nden Boğazı'n izledi. Minikler gezi programına Ankara ile devam etti. Çocuklar Bakan Ersoy'u da ziyaret etti. Ersoy, minik misafirlerini makamında ağırladı.