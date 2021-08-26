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Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:45 Son Güncelleme: 26.8.2021 14:45

Baş Belası'nda ortaklar köşeye sıkıştı!

Baş Belası’nda ortaklar köşeye sıkıştı!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk ve Eyüp Mert İlkıs'ın paylaştığı "Baş Belası" dizisi 27 Ağustos Cuma günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm detayları ise merak ediliyor. İşte Baş Belası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır.

Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister. Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır.

'Baş Belası', yeni bölümüyle Cuma akşamı atv'de.

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Baş Belası'nda ortaklar köşeye sıkıştı!
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