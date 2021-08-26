Camdaki Kız... Bir Zamanlar Çukurova... Üç Kuruş... Üç diziyle ilgili şok eden gelişme!

Kulislerden gelen iddialara göre Masumlar Apartmanı'nda başrol karakterlerinden olan Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalandığı iddiaları sonrası yakın arkadaşı ve Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın da pozitif çıktığı konuşuluyor. Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni katılan İbrahim Çelikkol'un ise sağlık sorunları nedeniyle sete çıkamadığı yine iddialar arasında yerini aldı.
Show Tv ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek Üç Kuruş dizisinin kadrosunda ise Çukur'dan önemli isimlerin bulunduğu iddiaları izleyenlerini şimdiden heyecanladırmaya başladı. İşte merakla beklenen bu üç diziye ilişkin gelişmelerin detayları...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından televizyona uyarlanan Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz sezona adeta damga vurmuştu. Yeni sezon heyecanla beklenirken yapımda yer alan oyunculardan birinin koronavirüse yakalandığı iddia edildi...
Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Camdaki Kız dizisinde odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan'ın, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın da pozitif çıkmasıyla koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını gören Arıkan, kötü haberi, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu." sözleriyle Instagram hesabından duyurdu
Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi konusu, oyuncuları ve yapımın ilk bölüm tarihi merakla bekleniyor. Dizin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu yer alırken yapım İçerde ve Çukur dizisi sonrasında Show Tv'nin iddialı aksiyon dizileri arasında yer alacak.
Öte yandan yapımda Çukur dizisinden iki yeni transfer olduğu bildirildi.
Bunlardan birincisi; Hazal Subaşı olurken diğer ismin ise Aytaç Uçun, olduğu konuşuluyor.
Adana'da geçtiğimiz günlerde çekimlere başlayan Bir Zamanlar Çukurova ekibi, dördüncü sezon için hazırlıklara başladı.
Öte yandan Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre İbrahim Çelikkol, Adana'ya gitti ama hava değişimi nedeniyle rahatsızlandı. Midesini üşüttüğü de ortaya çıkan oyuncu için bir süre dinlenmesi kararı verildi. Doktor gözetiminde tedavisi yapılan ünlü oyuncu henüz sette çekimlere katılamadı.