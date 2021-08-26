Camdaki Kız... Bir Zamanlar Çukurova... Üç Kuruş... Üç diziyle ilgili şok eden gelişme!

Kulislerden gelen iddialara göre Masumlar Apartmanı'nda başrol karakterlerinden olan Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalandığı iddiaları sonrası yakın arkadaşı ve Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın da pozitif çıktığı konuşuluyor. Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni katılan İbrahim Çelikkol'un ise sağlık sorunları nedeniyle sete çıkamadığı yine iddialar arasında yerini aldı.

Show Tv ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek Üç Kuruş dizisinin kadrosunda ise Çukur'dan önemli isimlerin bulunduğu iddiaları izleyenlerini şimdiden heyecanladırmaya başladı. İşte merakla beklenen bu üç diziye ilişkin gelişmelerin detayları...