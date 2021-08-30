Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e: Daş gibi çocuksun

Evlilik hazırlıkları yapan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli birlikte verdikleri film karesi gibi bir pozu Instagram'da paylaştı.
İdo, sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşımına, "Baban da mı artist? Yanımdaki aktris o net" yazdı.
Yasemin Şefkatli'nin "Sen de daş gibi çocuksun" cevabı yüzlerce beğeni aldı. İdo'nun annesi Derya Tuna ise fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi yağdırdı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı.
Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.
Sonrasında mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde almıştı.
EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTILAR
İdo Tatlıses, Çeşme tatilinde soğuk suya alışarak girmeye çalışan nişanlısını birden denize ittiği anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Bu görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.