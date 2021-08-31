İbrahim Kutluay Edwina Sponza’yı çabuk unuttu! Berrak Tüzünataç’la aşk mı yaşıyor?

Etraftaki bakışlara aldırmayan Tüzünataç ve Kutluay, adeta aşk dolu bir gece yaşadı. Çapkınlıklarıyla bilinen İbrahim Kutluay ve Berrak Tüzünataç'ın bu sıcak gecesi bakalım yeni bir aşk mı getirecek, yoksa tek gecelik bir kaçamak olarak mı kalacak?