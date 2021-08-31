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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:26 Son Güncelleme: 31.8.2021 12:18

İbrahim Kutluay Edwina Sponza'yı çabuk unuttu! Berrak Tüzünataç’la aşk mı yaşıyor?

İbrahim Kutluay Edwina Sponza’yı çabuk unuttu! Berrak Tüzünataç’la aşk mı yaşıyor?

Yılın aşk bombasını İbrahim Kutluay ile Berrak Tüzünataç patlattı. İbrahim Kutluay ile Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. Sosyetik güzel Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık götürdüğü ilişkisi sona eren İbrahim Kutluay, "Bekarlık sultanlık" dercesine gününü gün etmeye devam ediyor. İbrahim Kutluay’ın yeni gözdesi ise güzel oyuncu Berrak Tüzünataç. İbrahim Kutluay ile Berrak Tüzünataç Emirgan’da sarmaş dolaş eğlendi. Aşk trafiğiyle kafa karıştıran Tüzünaç, Şubat ayında Ali Yörenç'le birlikteliğini bitirdikten sonra onun yakın arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olmuştu.

Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay'dan dev kaçamak. Eski basketbolcu, önceki gün güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'la Emirgan'da sarmaş dolaş eğlendi. İkiliyi görenler "Aşk mı, yoksa tek gecelik kaçamak mı?" sorusunu sordu.

Takvim'in haberine göre; Sosyetik Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık götürdüğü ilişkisi sona eren İbrahim Kutluay, "Bekarlık sultanlık" dercesine gününü gün etmeye devam ediyor.

İbo'nun yeni gözdesi ise güzel oyuncu Berrak Tüzünataç. Aşk trafiğiyle kafa karıştıran Tüzünaç, Şubat ayında Ali Yörenç'le birlikteliğini bitirdikten sonra onun yakın arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olmuştu.

İKİ CAMBAZ AYNI İPTE

Bu aşkı da hüsranla biten güzel oyuncu, önceki gece Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'la gecelere daldı. İkili, Emirgan'daki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi...

Etraftaki bakışlara aldırmayan Tüzünataç ve Kutluay, adeta aşk dolu bir gece yaşadı. Çapkınlıklarıyla bilinen İbrahim Kutluay ve Berrak Tüzünataç'ın bu sıcak gecesi bakalım yeni bir aşk mı getirecek, yoksa tek gecelik bir kaçamak olarak mı kalacak?

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza ile ilişkisini noktaladı. Berrak Tüzünataç'ın son aşkı ise oyuncu Uraz Kaygılaroğlu olmuştu.

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İbrahim Kutluay Edwina Sponza'yı çabuk unuttu! Berrak Tüzünataç’la aşk mı yaşıyor?
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