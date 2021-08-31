MasterChef eleme adayı kim oldu? 31 Ağustos 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayıp sunan takım başarılı olarak dokunulmazlığı kazanırken, başarısız olan takım eleme adayı oyununda ter döktü. Bugünkü MasterChef 2021 son bölüme ilişkin detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;