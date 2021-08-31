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Giriş Tarihi: 1.9.2021 00:53 Son Güncelleme: 1.9.2021 00:53

MasterChef eleme adayı kim oldu? 31 Ağustos 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 31 Ağustos 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2021 programının 31 Ağustos günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız olan takım eleme adayı oyununda mücadele verdi. Oyun sonunda haftanın ilk ve 2. Eleme adayları da belli oldu. Bu gelişme sonrasında yarışmanın takipçileri “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?” soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayıp sunan takım başarılı olarak dokunulmazlığı kazanırken, başarısız olan takım eleme adayı oyununda ter döktü. Bugünkü MasterChef 2021 son bölüme ilişkin detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;



MasterChef 2021 son bölüm, sezonun ilk dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüler hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım olmasının ardından, kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Somer şefin imza tabağını en başarılı yapan isim Sergen oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını alarak, ilk eleme adayı olarak Emre'yi seçti. Daha sonra yarışmacıların kendi aralarında yaptığı oylama sonrasında Fatma eleme adayı seçilen 2. isim oldu.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 31 Ağustos 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
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