MasterChef eleme adayı kim oldu? 31 Ağustos 2021 Masterchef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayıp sunan takım başarılı olarak dokunulmazlığı kazanırken, başarısız olan takım eleme adayı oyununda ter döktü. Bugünkü MasterChef 2021 son bölüme ilişkin detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
TV8 ile MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım ile ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölüm, sezonun ilk dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüler hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.
Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.
MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım olmasının ardından, kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Somer şefin imza tabağını en başarılı yapan isim Sergen oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını alarak, ilk eleme adayı olarak Emre'yi seçti. Daha sonra yarışmacıların kendi aralarında yaptığı oylama sonrasında Fatma eleme adayı seçilen 2. isim oldu.