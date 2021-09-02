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Giriş Tarihi: 2.9.2021 18:26 Son Güncelleme: 2.9.2021 19:08

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...

Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görürken hayatını kaybeden Ferhan Şensoy, bugün son yolculuğuna düzenlenen törenle uğurlandı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki kendi Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törende kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşları içinde babalarını ne kadar sevdiklerini anlatarak gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. İşte Ferhan Şensoy’un cenazesine gölge düşüren o olay…

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıın ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

NAAŞI TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Ferhan Şensoy'u sevenler Teşvikiye Camii'ni doldurdu. Taziyeleri Derya Baykal ve kızları ile oğlu kabul etti.

NAAŞI CENAZE ARACINA KONULDU

Teşvikiye Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu.

4 ŞAHIS BEŞİKTAŞ SLOGANLARI ATTI

Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.

DARP EDİLMEK İSTENDİ

Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. Ferhan Şensoy Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

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Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
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