Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıın ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
NAAŞI TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ
Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Ferhan Şensoy'u sevenler Teşvikiye Camii'ni doldurdu. Taziyeleri Derya Baykal ve kızları ile oğlu kabul etti.
NAAŞI CENAZE ARACINA KONULDU
Teşvikiye Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu.
4 ŞAHIS BEŞİKTAŞ SLOGANLARI ATTI
Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.
DARP EDİLMEK İSTENDİ
Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. Ferhan Şensoy Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.