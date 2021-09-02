Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıın ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

NAAŞI TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Ferhan Şensoy'u sevenler Teşvikiye Camii'ni doldurdu. Taziyeleri Derya Baykal ve kızları ile oğlu kabul etti.