Edvina Sponza’dan ayrılan İbrahim Kutluay gönlünü Berrak Tüzünataç’a mı kaptırdı? Açıklama geldi!

'BİR YAKINLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kutluay, "Berrak hanımla bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil, sadece arkadaşım" diyerek, dedikodulara açıklık getirdi.