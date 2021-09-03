Edvina Sponza’dan ayrılan İbrahim Kutluay gönlünü Berrak Tüzünataç’a mı kaptırdı? Açıklama geldi!

Sosyetik güzel Edvina Sponza ile olan ilişkisini sonlandıran milli basketbolcu İbrahim Kutluay, son dönemde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Berrak Tüzünataç ile İbrahim Kutluay'ın, Emirgan'daki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği öne sürülmüştü.
'BİR YAKINLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL'
Kutluay, "Berrak hanımla bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil, sadece arkadaşım" diyerek, dedikodulara açıklık getirdi.
Eski eşi Demet Şener'in "İbrahim'e artık kırgın değilim" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Bizim çocuklarımız var tabii ki konuşucağız, görüşüceğiz. Gayet medeni bir şekilde fikir alışverişi yapacağız" dedi.