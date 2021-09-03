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Giriş Tarihi: 3.9.2021 10:56 Son Güncelleme: 3.9.2021 11:06

Edvina Sponza'dan ayrılan İbrahim Kutluay gönlünü Berrak Tüzünataç'a mı kaptırdı? Açıklama geldi!

Edvina Sponza’dan ayrılan İbrahim Kutluay gönlünü Berrak Tüzünataç’a mı kaptırdı? Açıklama geldi!

Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Kutluay, geçtiğimiz haftalarda yine sevgilisi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişki sonrası İbrahim Kutluay'ın, gönlünü güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'a kaptırdığı konuşulmuştu. Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Sosyetik güzel Edvina Sponza ile olan ilişkisini sonlandıran milli basketbolcu İbrahim Kutluay, son dönemde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Berrak Tüzünataç ile İbrahim Kutluay'ın, Emirgan'daki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği öne sürülmüştü.

'BİR YAKINLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kutluay, "Berrak hanımla bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil, sadece arkadaşım" diyerek, dedikodulara açıklık getirdi.

Eski eşi Demet Şener'in "İbrahim'e artık kırgın değilim" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Bizim çocuklarımız var tabii ki konuşucağız, görüşüceğiz. Gayet medeni bir şekilde fikir alışverişi yapacağız" dedi.

Öte yandan İbrahim Kutluay hayatında kimsenin olmadığını belirtti.

Aşk trafiğiyle kafa karıştıran İbrahim Kutluay, daha sonra gözlerden uzaklaştı.

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Edvina Sponza'dan ayrılan İbrahim Kutluay gönlünü Berrak Tüzünataç'a mı kaptırdı? Açıklama geldi!
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