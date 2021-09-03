Yeşil bir dünya için pedal çevirecekler

DAHA yeşil, daha temiz ya da nefes alınabilir bir dünyada yaşamayı herkes hak ediyor. Ama çok az insan, sürdürülebilir çevre için kolayca yapabildiği şeyleri hayata geçiriyor. Bisiklet kullanmaya başlayarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için harekete geçebiliriz. Bisiklet, sağlıklı bir yaşam için spor ve eğlence yönü de olan çevreci adımlardan biri. 1868 yılında Paris
'teki ilk bisiklet yarışının ardından dünyada ve ülkemizde düzenlenen profesyonel ve amatör birçok farklı bisiklet yarışı bulunuyor. Bunlardan biri olan ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı
serileri, bir süredir Turkcell
isim sponsorluğunda Türkiye
'de de düzenleniyor. Bursa
ve İstanbul
'un ardından 5 Eylül'de İzmir
'de gerçekleştirilecek organizasyon, rekor katılımla 20'den fazla ülkeden binlerce bisiklet tutkununu ağırlayacak.