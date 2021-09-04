Haberler Günaydın Haberleri Masterchef'te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? Dün gece Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı ve hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:28 Son Güncelleme: 4.9.2021 09:28

Masterchef'te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? Dün gece Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı ve hangi takım kazandı?

Masterchef’te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? Dün gece Masterchef’te dokunulmazlığı kim aldı ve hangi takım kazandı?

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 3 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tüm becerilerini kullanarak en güzel ve lezzetli yemekleri yapmak için mücadele ettiler. AFAD ekibine yemek hazırlayan iki takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmanın sonunda ise hem kazanan takım belli olacak hem de eleme adaylarının ismi potaya girecek. Peki; MasterChef’te kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte yarışmaya dair son bilgiler.

3 Eylül Cuma akşamı MasterChef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları AFAD ekibine yemek hazırladılar. Her iki takım da kıyasıya mücadele ederken kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Yarışmanın sonunda ise açılan zarflar sonucu dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken kaybeden takım yarışmacıları arasından da eleme adayları potaya girecek. Peki; MasterChef'te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Cuma MasterChef eleme adayları ile kazananlar!

MASTERCHEFTE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam yayınlanan programda ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı yapıldı. Açılan zarflar sonrası kazanan takım mavi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Jürilerin en beğendiği 3 tabak:

- İbrahim

- Mert

- Burcu

En iyi 3. tabak : Mert

En iyi 2. tabak : Burcu

En iyi 1. tabak : İbrahim

Buna göre dokunulmazlığı kazandı.

KAZANAN İSİM : İBRAHİM

İbrahim 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi.

6. eleme adayı Hamza oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef'te kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? Dün gece Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı ve hangi takım kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA