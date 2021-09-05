MasterChef kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu mu?

Televizyonların uzun soluklu yarışması 2021 MasterChef Türkiye'de final turunun ardından ana kadroya seçilerek büyük şans elde eden 16 yarışmacı 2021 MasterChef şampiyonu olmak soluksuz mücadeleye devam ediyor. Geçen hafta içinde yapılan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunları ve ardından yapılan takım içi oylamalar sonucunda Fatma, Hamza ve Hasan eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmanın bugün (5 Eylül 2021 Pazar) yayınlanan son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda yarışmayı yakından takip edenler Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüri üyesi olduğu eleme gecesiyle ilgili olarak MasterChef'te kim elendi? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 5 Eylül MasterChef'te kim elendi?
2021 MasterChef Türkiye'nin 5 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan son bölümünde eleme adayları arasında eleme gecesi heyecanı yaşandı. MasterChef elenen isim belli oldu mu? sorusu ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;
2021 Masterchef Türkiye'nin 5 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen isimler eleme gecesinde kozlarını paylaştı.
Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda verilen ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında eleme potasından çıkamayan isimler Fatma, Hamza ve Hasan oldu.
Potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelen Fatma, Hamza ve Hasan, Mehmet Şefin imza yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekler tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2021 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim de belli oldu. 5 Eylül MasterChef elenen isim…