Haberler Günaydın Haberleri Ebru Şahin ile Cedi Osman düğüne katıldı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın boy farkı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 6.9.2021 19:11 Son Güncelleme: 6.9.2021 19:35

Ebru Şahin ile Cedi Osman düğüne katıldı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın boy farkı sosyal medyaya damga vurdu!

Ebru Şahin ile Cedi Osman düğüne katıldı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın boy farkı sosyal medyaya damga vurdu!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü basketbolcu Cedi Osman ve ünlü oyuncu Ebru Şahin, dün arkadaşları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar’ın düğününe gitti. Davetten bir de fotoğraf paylaşan Ebru Şahin ile Cedi Osman, sosyal medyaya damga vurdu. Boy farkı nedeniyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çift, merak konusu oldu. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman arasındaki boy farkı…

Ebru Şahin ile Cedi Osman yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında basketbol hayatına devam eden Cedi Osman, sık sık ABD ve İstanbul arasında gidip geliyor. Aileleri de artık tanışan çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.

ARKADAŞLARININ DÜĞÜNÜNE KATILDILAR

Ünlü çift, dün en yakın arkadaşları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğününe katıldı.

BOY FARKI SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI

Davetten bir de fotoğraf paylaşan Ebru Şahin ile Cedi Osman, sosyal medyaya damga vurdu. Boy farkı nedeniyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çift, merak konusu oldu.

DİKKAT ÇEKEN BOY FARKI SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DA MERAK KONUSU OLDU

Ebru Şahin'in boyu 1,66, Cedi Osman'ın ise, 2,01 santimetre.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şahin ile Cedi Osman düğüne katıldı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın boy farkı sosyal medyaya damga vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA