Ebru Şahin ile Cedi Osman düğüne katıldı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın boy farkı sosyal medyaya damga vurdu!

Ebru Şahin ile Cedi Osman yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında basketbol hayatına devam eden Cedi Osman, sık sık ABD ve İstanbul arasında gidip geliyor. Aileleri de artık tanışan çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.
ARKADAŞLARININ DÜĞÜNÜNE KATILDILAR
Ünlü çift, dün en yakın arkadaşları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğününe katıldı.
BOY FARKI SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI
Davetten bir de fotoğraf paylaşan Ebru Şahin ile Cedi Osman, sosyal medyaya damga vurdu. Boy farkı nedeniyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çift, merak konusu oldu.
DİKKAT ÇEKEN BOY FARKI SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DA MERAK KONUSU OLDU
Ebru Şahin'in boyu 1,66, Cedi Osman'ın ise, 2,01 santimetre.