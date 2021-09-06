Haberler Günaydın Haberleri MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:42 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:42

MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!

Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye’de final turundan başarıyla çıkarak ana kadroya giren yarışmacıların mavi ve kırmızı takım olarak mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayı seçilen Fatma, Hamza ve Hasan bugün yapılan eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan son oyunda MasterChef’e veda eden isim olmamak için tezgah başında mücadele verdi. Bu mücadele sonrasında değerlendirme yapan jüri şefler kararlarını vererek bu hafta elenen ismi açıkladı. Yarışmanın takipçileri ise bilgi edinmek isteyerek 5 Eylül MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan “MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Televizyonların uzun soluklu yarışması 2021 MasterChef Türkiye'de final turunun ardından ana kadroya seçilerek büyük şans elde eden 16 yarışmacı 2021 MasterChef şampiyonu olmak soluksuz mücadeleye devam ediyor. Geçen hafta içinde yapılan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunları ve ardından yapılan takım içi oylamalar sonucunda Fatma, Hamza ve Hasan eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmanın bugün (5 Eylül 2021 Pazar) yayınlanan son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda yarışmayı yakından takip edenler Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüri üyesi olduğu eleme gecesiyle ilgili olarak MasterChef'te kim elendi? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 5 Eylül MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 5 EYLÜL 2021 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

2021 MasterChef Türkiye'nin 5 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan son bölümünde eleme adayları arasında eleme gecesi heyecanı yaşandı. MasterChef elenen isim belli oldu mu? sorusu ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;



2021 Masterchef Türkiye'nin 5 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen isimler eleme gecesinde kozlarını paylaştı.



Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda verilen ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında eleme potasından çıkamayan isimler Fatma, Hamza ve Hasan oldu.



Potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelen Fatma, Hamza ve Hasan, Mehmet Şefin imza yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekler tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2021 MasterChef hayallerine veda edecek olan isim de belli oldu. 5 Eylül MasterChef elenen isim Fatma oldu.

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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!
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