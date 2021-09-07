Mariah Carey’nin eski nişanlısı Avustralyalı milyarderin 200 milyon dolarlık yatı Bodrum’da

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, birbirinden güzel koylarına milyon dolarlık yatları çekiyor. İlçeye son gelen yat, 107 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki mega yat "IJE" oldu.

200 MİLYON DOLARLIK YATI İLE BODRUM'DA

Avustralyalı milyarder James Douglas Packer'a ait olduğu öğrenilen mega yat, Bodrum Kalesi önlerine demirledi. 22 misafir ve 28 mürettebat kapasiteli mega yatın 200 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi.

Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum’da | Video