Mariah Carey’nin eski nişanlısı Avustralyalı milyarderin 200 milyon dolarlık yatı Bodrum’da

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, birbirinden güzel koylarına milyon dolarlık yatları çekiyor. İlçeye son gelen yat, 107 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki mega yat "IJE" oldu.
200 MİLYON DOLARLIK YATI İLE BODRUM'DA
Avustralyalı milyarder James Douglas Packer'a ait olduğu öğrenilen mega yat, Bodrum Kalesi önlerine demirledi. 22 misafir ve 28 mürettebat kapasiteli mega yatın 200 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi.
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum’da | Video
YAPIMI İTALYA'DA TAMAMLANMIŞTI
İtalya'nın Livorno kentinde 2019 yılında yapımı tamamlanan mega yatın ismi James Douglas Packer'ın çocukları Indigo, Jackson ve Emmanuelle'in (IJE) isimlerinin baş harflerinden geliyor.
MARİAH CAREY'NİN ESKİ NİŞANLISIYDI
Avustralya'nın en zengin 15 kişisi arasında gösterilen 53 yaşındaki James Douglas Packer, 5 Grammy ödüllü ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin eski nişanlısıydı. Mega yatta Avustralyalı milyarder Packer'ın olup olmadığını bilinmiyor.