Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 7 Eylül 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Eylül 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Eylül 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BAŞAK YENİAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Rutinlerin sosyal hayatının önüne geçiyor, mecburi kısıtlamalara gidebilirsin. Gerçekleştirmeyi umduğun planlarının yerini günlük aktivitelerin alabilir.
Boğa: Değişim planları ile güne başlıyorsun. Yaşamında seni rahatsız eden her konuya titizlikle eğilmek isterken bu değişimin tepeden tırnağa yayılmasını isteyebilirsin.
İkizler: Kontrolü elinden bırakmayarak, son dakika aksiliklerinin önüne geçebilirsin. Problem olarak görüp, keyfini kaçıran konuların büyütmene değmediğine karar vereceğin bir döneme girebilirsin.
Yengeç: Gündeminin belirleyicisi maddiyatın olabilir. Verdiğin kararların arkasında durmak ve etrafındakilerine güven duygusu üzerinde derin düşüncelere dalabilirsin.
Aslan: Kendine inandığın, yapabileceğine güvendiğin konularda geri adım atmıyorsun. İnatçı tavrın çevren tarafından yadırgansa da vazgeçmiyorsun.
Başak: Son günlerde yaşadığın talihsizlikleri geride bırakacak ve yoluna devam edeceksin. Çevrenden gelen eleştirilerin fazla olduğunu düşünüp kabuğuna çekilmek isteyebilirsin.
Terazi: Hayatını şekillendiren faktörlerden biri de yoğun tempon. Hem fiziksel hem de duygusal olarak bir molaya ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin.
Akrep: Kimsenin seni demoralize etmesine izin vermemeyi aklına koyuyorsun. Arkadaşlarınla bir araya gelmek için yaptığın planlar son dakika pürüzleri ile değişse de sen bundan etkilenmeyeceksin.
Yay: Yaptığın iş ne olursa olsun en iyisini istiyorsun. Maddi açıdan zor durumda olduğun bu günlerde, gelen bir telefon yüreğine su serpecek.
Oğlak: Üst üste yaşanan olaylar yorgunluk hissi olarak varlığını kanıtlayabilir. Kendine karşı daha yapıcı davranmak isteyip, ufak bir tatil planı yapma arzun da körüklenebilir.
Kova: Sağlığın ile ilgili konular gündemini meşgul edebilir. Aklındaki şüphelerin ortadan kalkması, daha rahat nefes aldığını hissettirebilir.
Balık: Kendini ifade etmekte ve geliştirme konusunda daha cesur adımlar atıyorsun. Ortaklı bir işte çalışan Balık burcuysan, ortağınla iş bölümü ve yönetim konusunda belirleyici adımlar atmak isteyebilirsiniz.
BAŞAK YENİAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Bugün, toprağın değişkeninde bir Yeniay gerçekleşecek. Etkileri de alelade olmayacak. Yeniay'ın bu etkilerini sizler için özel olarak çalıştım. Merak ediyorsanız, birlikte keşfetmeye var mısınız?
KOÇ BURCU
BOĞA BURCU
İKİZLER BURCU
YENGEÇ BURCU
ASLAN BURCU
BAŞAK BURCU
TERAZİ BURCU
AKREP BURCU
YAY BURCU
OĞLAK BURCU
KOVA BURCU
BALIK BURCU