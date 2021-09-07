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Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:03

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 7 Eylül 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 7 Eylül 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var?

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 7 Eylül 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Eylül ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 7 Eylül 2021 Salı için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Eylül 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Eylül 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BAŞAK YENİAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 7 EYLÜL 2021 SALI

Koç: Rutinlerin sosyal hayatının önüne geçiyor, mecburi kısıtlamalara gidebilirsin. Gerçekleştirmeyi umduğun planlarının yerini günlük aktivitelerin alabilir.

Boğa: Değişim planları ile güne başlıyorsun. Yaşamında seni rahatsız eden her konuya titizlikle eğilmek isterken bu değişimin tepeden tırnağa yayılmasını isteyebilirsin.

İkizler: Kontrolü elinden bırakmayarak, son dakika aksiliklerinin önüne geçebilirsin. Problem olarak görüp, keyfini kaçıran konuların büyütmene değmediğine karar vereceğin bir döneme girebilirsin.

Yengeç: Gündeminin belirleyicisi maddiyatın olabilir. Verdiğin kararların arkasında durmak ve etrafındakilerine güven duygusu üzerinde derin düşüncelere dalabilirsin.

Aslan: Kendine inandığın, yapabileceğine güvendiğin konularda geri adım atmıyorsun. İnatçı tavrın çevren tarafından yadırgansa da vazgeçmiyorsun.

Başak: Son günlerde yaşadığın talihsizlikleri geride bırakacak ve yoluna devam edeceksin. Çevrenden gelen eleştirilerin fazla olduğunu düşünüp kabuğuna çekilmek isteyebilirsin.

Terazi: Hayatını şekillendiren faktörlerden biri de yoğun tempon. Hem fiziksel hem de duygusal olarak bir molaya ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin.

Akrep: Kimsenin seni demoralize etmesine izin vermemeyi aklına koyuyorsun. Arkadaşlarınla bir araya gelmek için yaptığın planlar son dakika pürüzleri ile değişse de sen bundan etkilenmeyeceksin.

Yay: Yaptığın iş ne olursa olsun en iyisini istiyorsun. Maddi açıdan zor durumda olduğun bu günlerde, gelen bir telefon yüreğine su serpecek.

Oğlak: Üst üste yaşanan olaylar yorgunluk hissi olarak varlığını kanıtlayabilir. Kendine karşı daha yapıcı davranmak isteyip, ufak bir tatil planı yapma arzun da körüklenebilir.

Kova: Sağlığın ile ilgili konular gündemini meşgul edebilir. Aklındaki şüphelerin ortadan kalkması, daha rahat nefes aldığını hissettirebilir.

Balık: Kendini ifade etmekte ve geliştirme konusunda daha cesur adımlar atıyorsun. Ortaklı bir işte çalışan Balık burcuysan, ortağınla iş bölümü ve yönetim konusunda belirleyici adımlar atmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK YENİAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Bugün, toprağın değişkeninde bir Yeniay gerçekleşecek. Etkileri de alelade olmayacak. Yeniay'ın bu etkilerini sizler için özel olarak çalıştım. Merak ediyorsanız, birlikte keşfetmeye var mısınız?

KOÇ BURCU

  • Sağlığınıza ve konfor alanınıza daha fazla odaklanmak isteyeceksiniz.
  • Harcamalarınız sınırı aşabilir, dikkat!

BOĞA BURCU

  • İşinizdeki sorumluluklar artabilir.
  • İlişkinizde daha yapıcı olduğunuz günlerdesiniz, sürprizler kapıda!

İKİZLER BURCU

  • Ailenizdeki sorunlu ilişkiler bir düzene giriyor
  • Dış görünüşünüz ile ilgili yenilikler yapmanız an meselesi

YENGEÇ BURCU

  • Evinizdeki teknolojik gereçlerle sınanmanız olası.
  • Size verilen sözlerin tutulmasını istiyorsunuz

ASLAN BURCU

BAŞAK BURCU

TERAZİ BURCU

AKREP BURCU

YAY BURCU

  • Kardeşlerinizin kendi hayatını kurmak için yapacağı yeni başlangıçlar, yüklerinizi azaltacak
  • Yeniay ile beraber çalışma rutininizi değiştirmek isteyeceksiniz

OĞLAK BURCU

KOVA BURCU

BALIK BURCU

  • Sorunları çözüyorsunuz.
  • İşiniz hakkında radikal değişiklikler söz konusu, yeni bir sektöre atılmak sizin için sürpriz olmayacak.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 7 Eylül 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var?
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