Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim Çetin ikinci kez bebek bekliyor! Delilik yapıp hamile kaldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Hanım, büyük kızları Merve Terim Çetin sayesinde dördüncü kez torun mutluluğu yaşayacak. Evet, yanlış okumadınız…
Kardeşi Buse Terim Bahçekapılı'nın 6 Haziran 2014'teki düğünün ertesi sabahı acil olarak hastaneye kaldırılan ve 6.5 aylık hamileyken oğlu Yaman'ı (yaklaşık 950 gram) dünyaya getiren Merve Hanım, tekrar hamile kalma cesaretini göstermiş.
"Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim çıkacak olsa da, bu hayatta en çok anne olmayı sevdim" diyen Merve Hanım, umarım bu kez sağlıkla bebeğini kucağına alır.