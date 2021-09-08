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Giriş Tarihi: 8.9.2021 08:29 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:31

Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim Çetin ikinci kez bebek bekliyor! Delilik yapıp hamile kaldı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim Çetin ikinci kez bebek bekliyor! Delilik yapıp hamile kaldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Hanım, dördüncü kez torun mutluluğu yaşamak için gün sayıyor! Çiftin büyük kızları Merve Terim Çetin, ikinci bebeğine hamile. Merve Terim Çetin, “Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim” diye paylaşım yaptı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Merve Terim Çetin’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Hanım, büyük kızları Merve Terim Çetin sayesinde dördüncü kez torun mutluluğu yaşayacak. Evet, yanlış okumadınız…

Kardeşi Buse Terim Bahçekapılı'nın 6 Haziran 2014'teki düğünün ertesi sabahı acil olarak hastaneye kaldırılan ve 6.5 aylık hamileyken oğlu Yaman'ı (yaklaşık 950 gram) dünyaya getiren Merve Hanım, tekrar hamile kalma cesaretini göstermiş.

"Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim çıkacak olsa da, bu hayatta en çok anne olmayı sevdim" diyen Merve Hanım, umarım bu kez sağlıkla bebeğini kucağına alır.

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Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim Çetin ikinci kez bebek bekliyor! Delilik yapıp hamile kaldı!
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