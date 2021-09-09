Mahkeme dosyayı Ağır Ceza’ya gönderdi

stanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan, polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan dizi oyuncusu Ayşegül Çınar
ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu
'nun yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tarafların velileri katılım sağladı. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu SEGBİS ile bağlandı. Müşteki sıfatında yer alan aşçı Nebi B., mahkemede şunları söyledi: "O gün Furkan Çalıkoğlu olay çıkardı. Kimlerle kavga ettiğini bilmiyorum. Ben o sırada meze arabasını topluyordum. Bana birilerini sordu, anlayamadığım için tokat attı. Sonra ben mutfaktan içeri girip kaçmaya başladım. Servis asansörüne bindim, o da bindi. Bıçak çıkardı. Elinde iki bıçak vardı. Beni kolumdan bıçakladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Elindeki bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar geldi. Bizi görünce Furkan'a müdahale etti. Müdahale etmeseydi boğazımı kesebilirdi. Ben de o hengameden faydalanarak asansörden kaçtım. Başka bir yere saklandım. Sanık Ayşegül Çınar orada kaldı. Şikayetçiyim." Mahkeme, Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamı ve görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi
'ne gönderdi.
'BERAAT İSTİYORUZ'
FURKAN Çalıkoğlu'nun avukatı müvekkilinin beraatını istediğini belirterek şunları söyledi: "Müvekkilim mekanda Ayşegül Çınar ile otururken, şapkalı ve maskeli bir şahıs, masasındaki şişeyi alarak kafasında parçaladı. Bu olaydan önce mekanda herhangi bir arbede yaşanmamıştır. Ortada ciddi bir tahrik vardır. Çalıkoğlu'nun vücudunda darp izleri bulunuyor. Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Beraatını istiyoruz."